Коуч по отношениям Олеся Малинская разводится с мужем: «Он альфонс и предатель»

Известный Коуч по отношениям, дизайнер и в прошлом модель Олеся Малинская заявила, что разводится с мужем Александром Заранкиным, с которым прожила три года.

По ее словам, она эмоционально устала и выгорела, и не готова больше тащить на себе семью.

«Сердце кричит! Я делюсь самым сокровенным и личным. Устала быть в роли мужчины в нашем браке и никогда не прощу то, что узнала. С такими словами я ушла от отца моей дочери Николь, как оказалось, непорядочного предателя и подала на развод! Я была идеальной, безумно любящей женой весь наш путь и предпринимала все возможное и невозможное для сохранения отношений. И в радости, и в горе, и даже в самых критических ситуациях я делала все по максимуму и вытягивала семью во всем. Мне было тяжело принимать удары, но я оставалась рядом, делала все возможное, чтобы сберечь, обеспечить и сохранить очаг. Разный образ жизни и взгляд на нее сказался. Его все устраивало. Так и говорил. А еще, что сильно любит. Еще бы! Какой мужчина откажется присесть на шею красивой, умной, самодостаточной женщины. Быть идеальной женой или идеальной жертвой — я выбираю первое!», – говорит Малинская.

По ее словам, мужчина жил за ее счёт и в ее квартире, а сам он ничего не делал. Кроме того, она неоднократно давала мужу шанс, но это ни к чему не привело.

«Он обесценивал, плел интриги за моей спиной, а фраза: «Олеся меня распиарила, и я теперь известен как муж Малинской. Все в очередь встанут, могу устраивать кастинги телок и продолжать гулять налево. Главное, чтобы телки были проверенные и не спалили» — заслуживает отдельного внимания».

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