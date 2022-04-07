Костя Цзю собирается построить дом в Крыму: «Никакие Эмираты не нужны!»

Костя Цзю — успешный спортсмен и бизнесмен. За всю свою карьеру он заработал около 60 миллионов долларов. Долгие годы Константин вместе с семьей жил в Австралии. Около 9 лет назад он вернулся в Москву и понял, что ему чего-то не хватает. «Я привык жить в большом загородном доме. В Австралии у нас был шикарный, огромный особняк, который я строил для себя — с любовью. Просторные комнаты, теннисный корт, сауна, бассейн, фонтаны, семь туалетов! А природа! В двух шагах буквально шумит вечный океан», — объяснил Цзю.

Боксер мечтает о постройке дома в Крыму. «Здесь классно! Никакие Эмираты не нужны! Работа может быть где угодно. Я планирую построить дом в Черноморском, откуда мой дедушка», — говорит Цзю. Константин часто приезжает туда отдыхать.

На данный момент Константин вместе с женой живет в трехкомнатной квартире, но уже занимается строительством дома в Подмосковье. «Детям нужен простор и мы хотим жить в своем новом уютном семейном гнездышке. Поэтому было принято решение купить участок и строиться в Щаповском. Простор, природа рядом, есть где развернуться. Я обожаю баньку с друзьями, люблю просто на природе посидеть с удочкой, поговорить у костра. Люблю простой отдых и развлечения», — приводит слова Константина «Спорт-Экспресс».