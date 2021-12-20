passion.ru
1 мин.

Космический результат! Юлия Пересильд признана лучшей актрисой года

Ежегодный рейтинг представил проект «Кино Mail.ru». Актрисе удалось обогнать своих коллег по цеху, среди которых оказались Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова и многие другие.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Юлия Пересильд

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Победа в номинации досталась Юлии Пересильд далеко не просто так. В этом году актриса в компании режиссера Клима Шипенко и съемочной команды отправилась на съемки фильма «Вызов», которые проходили в космическом пространстве. Это была первая во всем мире кинокартина, снятая за пределами земного шара.

Несмотря на то что сам фильм выйдет больше чем через год, за проделанную работу и смелость проект «Кино Mail.ru» наградил Пересильд званием лучшей актрисы года. Год назад лидерскую позицию в данном рейтинге заняла актриса Виктория Исакова.

Также портал объявил и лучшего актера года. Среди мужчин на первое место вырвался Юра Борисов, который в этом году успел множество раз засветиться на телеэкранах и, точно так же как и Юлия, решился на грандиозный актерский опыт — снялся в финском фильме «Купе номер 6».

Неудивительно, что лучшим фильмом признали «Дюну» режиссера Дени Вильнева, а лучшим сериалом пользователи посчитали криминальную драму «Хрустальный», которую снял российский режиссер Душан Глигоров.

Фото: Instagram, Global Look press

Новости партнеров
О чем говорят