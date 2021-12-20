Космический результат! Юлия Пересильд признана лучшей актрисой года

Победа в номинации досталась Юлии Пересильд далеко не просто так. В этом году актриса в компании режиссера Клима Шипенко и съемочной команды отправилась на съемки фильма «Вызов», которые проходили в космическом пространстве. Это была первая во всем мире кинокартина, снятая за пределами земного шара.

Несмотря на то что сам фильм выйдет больше чем через год, за проделанную работу и смелость проект «Кино Mail.ru» наградил Пересильд званием лучшей актрисы года. Год назад лидерскую позицию в данном рейтинге заняла актриса Виктория Исакова.

Также портал объявил и лучшего актера года. Среди мужчин на первое место вырвался Юра Борисов, который в этом году успел множество раз засветиться на телеэкранах и, точно так же как и Юлия, решился на грандиозный актерский опыт — снялся в финском фильме «Купе номер 6».

Неудивительно, что лучшим фильмом признали «Дюну» режиссера Дени Вильнева, а лучшим сериалом пользователи посчитали криминальную драму «Хрустальный», которую снял российский режиссер Душан Глигоров.