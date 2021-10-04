Космическая еда и тренировка посадки: что показали в новом выпуске реалити «Вызов. Первые в космосе»

Участникам экспедиции пришлось освоить за короткий срок множество технического материала, связанного с утройством космических аппаратов. Однако экзамен по этому блоку вся четверка сдала успешно.

Кинематографисты познакомились с устройством МКС и наглядно — группа провела несколько занятий в макете станции, расположенном в Звездном городке.