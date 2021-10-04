Космическая еда и тренировка посадки: что показали в новом выпуске реалити «Вызов. Первые в космосе»
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Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»
До старта ракеты, которая доставит съемочную группу на МКС, остается немногим более суток, а Первый канал продолжает показывать детали подготовки участников полета. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, а также их дублеры оператор-постановщик Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина в новом выпуске программы «Вызов. Первые в космосе» знакомились с бытом космонавтом, проходили новые тесты и сдавали экзамен на знание структуры МКС.
Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»
Участникам экспедиции пришлось освоить за короткий срок множество технического материала, связанного с утройством космических аппаратов. Однако экзамен по этому блоку вся четверка сдала успешно.
Кинематографисты познакомились с устройством МКС и наглядно — группа провела несколько занятий в макете станции, расположенном в Звездном городке.
Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»
Участники проекта получили первые знания о быте в космосе: питании, санитарных условиях, противопожарной безопасности. И даже попробовали сублимированные (лишенные воды) продукты. Обычно для космонавтов рацион разрабатывают на 16 дней, при этом ни одно блюдо в этом меню не повторяется. Для очередной экспедиции готовят около 300 блюд (первое, второе блюда, соки), а затем на специальном производстве сублимируют.
Юлия Пересильд и ее коллеги прошли и серьезную физическую подготовку с кроссами, отжиманиями, прыжками в воду с 3-метровой высоты. Это необходимо для того, чтобы подготовить мышцы к особым условиям в космосе. В условиях невесомости те начинают стремительно атрофироваться, поэтому необходимы особые тренировки.
Фото: Кадр из программы «Вызов. Первые в космосе»
Отдельно все четверо отработали действия при посадке в экстремальных условиях. А именно при посадке на воду. Участникам предстояло быстро переодеться из скафандра в гидрокомбинезон, выбраться на воду и остаться поблизости друг от друга, взяв необходимые для выживания вещи.
В следующем выпуске программы участникам экспедиции предстоят тренировки в условиях невесомости.
Фото и видео: кадры из программы «Вызов. Первые в космосе»