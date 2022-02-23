Косметолог объяснила изменившуюся внешность короля российской эстрады Николая Баскова

По мнению эксперта, эстрадный певец также испробовал на себе процедуру «угол молодости». Она предназначена для того, чтобы сделать угол между подбородком и линией шеи более четким. Эта деталь, несомненно, добавила мужественности образу Николая.

Баскову недавно исполнилось 45 лет, и возраст дает о себе знать. Но артист предпочитает скрывать признаки старения. Например, он регулярно делает инъекции ботокса в лоб и носогубные складки. Теперь, глядя на исполнителя, на его лице нельзя обнаружить ни одной морщинки.

Помимо экспериментов с лицом, Николай Басков обращался к хирургам с целью проведения липосакции. Так как мужчина склонен к полноте, то ему сложно самостоятельно держать свой вес под контролем. Николай вынужден обращаться с этой проблемой к специалистам, но, по словам самого артиста, эффект от таких процедур недолговечен.