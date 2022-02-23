Косметолог объяснила изменившуюся внешность короля российской эстрады Николая Баскова
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Фото: instagram/ nikolaibaskov
Появление певца на светском ланче от «Русского Радио» повлекло за собой противоречивые отзывы публики. Фанатам показалось, что исполнитель выглядит опухшим, но омолодившимся. Как оказалось, Басков решился на коррекцию лица с помощью филлеров. Об этом рассказала косметолог Динара Махтумкулиева.
Еще в 2012 году Николай Басков сообщил, что положительно относится к хирургическим вмешательствам и даже сам прибегал к ним. Артист делал себе блефаропластику, результатом которой является гладкая кожа вокруг глаз.
По мнению эксперта, эстрадный певец также испробовал на себе процедуру «угол молодости». Она предназначена для того, чтобы сделать угол между подбородком и линией шеи более четким. Эта деталь, несомненно, добавила мужественности образу Николая.
Баскову недавно исполнилось 45 лет, и возраст дает о себе знать. Но артист предпочитает скрывать признаки старения. Например, он регулярно делает инъекции ботокса в лоб и носогубные складки. Теперь, глядя на исполнителя, на его лице нельзя обнаружить ни одной морщинки.
Помимо экспериментов с лицом, Николай Басков обращался к хирургам с целью проведения липосакции. Так как мужчина склонен к полноте, то ему сложно самостоятельно держать свой вес под контролем. Николай вынужден обращаться с этой проблемой к специалистам, но, по словам самого артиста, эффект от таких процедур недолговечен.
Фото: Instagram