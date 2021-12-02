Коса до пояса и алые сапоги-колготки: Валерию в новогоднем образе не узнали поклонники

Исполнительница хита «Часики» любит примерять на себя яркие и стильные образы во время разнообразных съемок, а преддверие самого волшебного праздника в году позволяет преобразиться до невероятных масштабов.

Певица Валерия — одна из ключевых героинь всех новогодних телепередач, именно поэтому и мюзикл, отснятый для телеканала НТВ, не обошелся без ее участия. Народная артистка России опубликовала кадры со съемок. На них она совершенно неузнаваема! Платиновая коса, ниспадающая до пояса, позолоченная корона, ярко-красные сапоги-колготки и белое платье с узорчатым корсетом в совокупности создают просто невероятный образ.