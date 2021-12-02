Коса до пояса и алые сапоги-колготки: Валерию в новогоднем образе не узнали поклонники
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @valeriya
Исполнительница хита «Часики» любит примерять на себя яркие и стильные образы во время разнообразных съемок, а преддверие самого волшебного праздника в году позволяет преобразиться до невероятных масштабов.
Певица Валерия — одна из ключевых героинь всех новогодних телепередач, именно поэтому и мюзикл, отснятый для телеканала НТВ, не обошелся без ее участия. Народная артистка России опубликовала кадры со съемок. На них она совершенно неузнаваема! Платиновая коса, ниспадающая до пояса, позолоченная корона, ярко-красные сапоги-колготки и белое платье с узорчатым корсетом в совокупности создают просто невероятный образ.
Однако признаваться в том, какую роль она сыграла, певица не стала и предложила подписчикам своего Instagram угадать самостоятельно.
Сначала поклонники Валерии отметили, что совершенно не узнали ее в таком ярком образе, а после принялись предполагать, кого же сыграла их любимица. «Судя по цвету сапог — обновленная версия Красной Шапочки, по косе — Рапунцель. А если глядеть на корону — Золушку, которая уже Королева»; «Снежинка!»; «Снегурочка?»; «Рапунцель?»; «Василиса Премудрая», — принялись рассуждать комментаторы.
Фото: Instagram