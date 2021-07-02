Кортни Лав: как большая любовь повлияла на жизнь и внешность знаменитой бунтарки
На днях Кортни Лав отметит 57 день рождения. Сейчас грязная блондинка, как она сама себя назвала в биографии, живет в Великобритании. Ее быт размерен, наполнен светскими тусовками и съемками. А 30 лет назад она эпатировала во всем — в музыке, в кино и в личной жизни.
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Фото: www.instagram.com/courtneylove
Кортни Харрисон родилась 9 июля 1964 года в Сан-Франциско. Отец Хэнк был хиппи, а мать Линда — психотерапевтом. Впрочем, профессия не помогла женщине сохранить брак, наладить личную жизнь и хорошие отношения со старшей дочерью.
Когда Кортни было 5 лет, родители развелись. Отца лишили родительских прав за то, что он давал ребенку пробовать ЛСД. Линда забрала дочь и уехала с ней в коммуну хиппи в Орегоне. После этого отчимы стали мелькать перед глазами девочки один за одним. Мать никак не могла построить нормальную семью, меняла мужчин с завидным постоянством. Правда, от одного из мужей Линда родила еще двух дочерей и сына, который умер во младенчестве.
Кортни сестер не любила, потому что мама уделяла все внимание им. И вскоре девочка поняла, что желает малышкам смерти, чтобы вновь получить заботу матери.
В школе Кортни училась хорошо, но у нее был тяжелый характер, она плохо ладила с учителями и одноклассниками. Когда ей было 9, у нее диагностировали легкую форму аутизма.
После развода с очередным мужем Линда перебралась с детьми в Новую Зеландию. Здесь будущая звезда училась в женской школе. В 14 лет у Кортни возникли первые проблемы с законом: она украла в магазине футболку, и ее поставили на учет. Мать не скрывала, что мечтает избавиться от непутевой дочери, поэтому таскала ее по психиатрам, пытаясь доказать, что девочка ненормальная. Но все тесты показывали, что подросток не просто здоров, но и невероятно умен.
Тогда девушку отправили на исправление в спецучреждение. Но вышла она оттуда раньше времени.
После курса по исправлению Кортни поехала жить к родному отцу в Орегон. Но у него дома она не задержалась надолго, так как папаша стал засматриваться на ее 15-летнюю подругу, с которой она приехала к нему (девчонка была такая же непутевая и безбашенная). Хэнк уделял ей внимания больше, чем собственному ребенку, и тратил на нее больше денег. Кортни поняла, что не нужна и отцу...
Фото: www.instagram.com/courtneylove
Еще будучи подростком, будущей звезде пришлось самой начать содержать себя. Помощи ждать было не от кого. Она не гнушалась даже работы стриптизерши. Пробовала она свои силы и в профессии диджея. Тогда она поняла, что музыка ее влечет.
В 20 лет девушка сделала первую пластическую операцию. Внешность всегда ее не устраивала: слишком крупные черты лица, слишком широкий нос. И она решилась на ринопластику. Операция прошла удачно: лицо стало более изящным и красивым.
Однажды в клубе Кортни познакомилась с богатеем, который предложил ей поработать танцовщицей в Японии. Все данные для этого у нее были: стройная, высокая, отчаянная и отчаявшаяся... Кортни не раздумывая согласилась... На деле все оказалось не таким радужным, как ей обрисовывали вначале: девушки жили в ужасающих условиях, кормили их плохо, но, правда, обещанные 2,5 тысячи долларов в неделю платили исправно.
Но время спустя хозяин стал требовать, чтобы после танцев девушки стали оказывать услуги другого рода пожилым японцам. Кортни в один момент собрала вещи и унесла оттуда ноги.
В разное время Лав изучала богословие и была студенткой института искусств в Сан-Франциско.
После бегства из Японии Лав решает создать свою первую группу. Но Sugar Baby Doll просуществовала недолго, даже не оставив после себя записей. Девушки занимались только тем, что мечтали, куда потратят заработанные миллионы.
После у Кортни был опыт работы с разными коллективами, но нигде она не задерживалась надолго. Однако опыт получала бесценный.
Бунтарка сама научилась игре на гитаре, и предприняла очередную попытку сколотить коллектив. И у нее получилось — через несколько лет группа Hole («Дыра») принесла ей огромную популярность. Первый сингл вышел в 1990 году. Музыкальный стиль коллектива смешивал в себе абразивное нойз-роковое звучание с грайндкоровыми и No Wave-влияниями.
Фото: www.instagram.com/courtneylove
К этому времени у Кортни уже было несколько ролей в кино, но эта сфера манила ее меньше сцены. К тому же она стала востребованной моделью. Лав появлась на обложке глянца, участвовала в показах мировых Домов моды. Но в душе она была все такой же одинокой, как и в детстве.
В начале 90-х Кортни встретила человека, сыгравшего решающую роль в ее жизни. Однажды Кортни попала на концерт группы Nirvana. То что она там увидела, поразило. Вместо лощеных рокеров на сцену вышли парни в клетчатых рубашках, которые вели себя просто, общались с залом, будто знали там каждого. Музыка ей не понравилась, а фронтмен коллектива Курт Кобейн сразил ее наповал. И она решила с ним познакомиться.
После выступления Курт пил обессиленный в баре. Туда пришла и она. Не стесняясь, Кортни стала выговаривать ему, что музыка — полный отстой, как и лирика. Тогда Кобейн спокойно ответил, что не собирается выслушивать весь этот бред, и вообще — его у стойки ждет девушка. Лав проводила его взглядом, увидела «соперницу» и прокричала: «Она же толстая!». Хотя и сама Кортни никогда не отличалась особой изящностью...
Кобейн не мог стерпеть такой наглости — завязалась потасовка. В итоге Курт и Кортни свалились на пол. Она кричала, что Hole намного круче его группы, и дралась. А он, будучи некрупным мужчиной, не мог с ней совладать. В итоге он не придумал ничего лучше, чем заткнуть ей рот поцелуем.
После такого ошеломительного поступка продолжения не последовало. Кобейн и Лав не виделись год. Но судьба их вновь свела вместе и уже навсегда.
Проснувшись однажды в одной постели с Куртом, Лав расплакалась. Она не могла поверить, что встретила такого же одинокого и никому ненужного человека, что они нужны другу другу, они любят и будут заботиться друг о друге.
К тому времени Кобейн уже устал от гастролей, его тяготила постоянная вереница поклонниц... К тому же он злоупотреблял наркотиками, лечился от хронического бронхита и желудочных болей. Она хотела заботиться о нем всю жизнь.
Фото: www.instagram.com/courtneylove
Влюбленные поженились в 1992 году на экзотическом острове. Она была в белом платье и уже беременной, он пошел к алтарю в клетчатой пижаме. Оба были безумно счастливы.
Когда Кортни вынашивала первенца, ее постоянно мучили опасения, что ребенок может родиться с патологиями. Разгульная жизнь и пагубные привычки обоих родителей (у Лав с этим тоже были серьезные проблемы) могли сказаться на малыше.
Незадолго до родов она уговорила Курта лечь на реабилитацию, ради их счастливого будущего, ради ребенка. Кобейн согласился, он мучился в ломках, страдал от болей, но продержался какое-то время. Но через месяц после рождения их дочери Фрэнсис Бин (девочка, кстати, родилась здоровой) отец принялся за старое.
Фото: Kinopoisk.ru
Кортни металась между работой, маленькой дочкой и больным и отчаявшимся мужем. Он не раз высказывался о том, как устал жить. Она забирала у него деньги, блокировала кредитки, чтобы он не сорвался в очередной раз. Но все равно не уберегла.
Во время очередного курса реабилитации Курт Кобейн сбежал из клиники, тайком улетел в Сиэттл, где свел счеты с жизнью. Малышке Фрэнсис было чуть больше года. Кортни Лав тяжело переживала трагедию и винила себя в том, что не уберегла любимого, ранимого, хрупкого и больного мужа от неизбежного...
Она с головой окунулась в музыку и вернулась в кино. Кортни снялась в 37 фильмах, у нее были и успешные роли, и оставшиеся незамеченными. Она появилась в таких картинах, как «Человек на Луне», «Народ против Ларри Флинта», «24 часа», «Баския», «Империя» и других.
Почти всю жизнь Кортни, как и ее покойный муж, баловалась запрещенными веществами. После рождения дочери ее едва не лишили родительских прав: на певицу поступил донос, что она делала недопустимые вещи во время беременности. Но дело удалось замять. В 1996-м Милош Форман, снявший ее в фильме «Народ против Ларри Флинта», отправил актрису на реабилитацию.
Фото: www.instagram.com/courtneylove
В последующие годы ее не раз замечали на публике в неадекватном или подпитом состоянии. Выглядела он соответствующе: растрепанные волосы, размазанный макияж, фривольная манера разговора. Впрочем, такой внешний вид долгое время был ее визитной карточкой.
В 2006-м бунтарку приговорили к принудительному лечению, с тех пор, по ее словам, она остается «чистой».
Кортни не скрывает, что делала пластические операции. Вредные привычки, возраст берут свое. А она, как и любая женщина, тем более знаменитая, хотела продлить молодость и удержать красоту. Но в этом стремлении она немного перестаралась: на лице Лав отчетливо видны слишком большие филеры, губы приняли неестественную форму.
Впрочем, ее мало волнует мнение окружающих, и так было всегда.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News, Kinopoisk.ru, кадры фильмов, youtube-канал HoleVEVO
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