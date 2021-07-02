Кортни Лав: как большая любовь повлияла на жизнь и внешность знаменитой бунтарки

В школе Кортни училась хорошо, но у нее был тяжелый характер, она плохо ладила с учителями и одноклассниками. Когда ей было 9, у нее диагностировали легкую форму аутизма.

После развода с очередным мужем Линда перебралась с детьми в Новую Зеландию. Здесь будущая звезда училась в женской школе. В 14 лет у Кортни возникли первые проблемы с законом: она украла в магазине футболку, и ее поставили на учет. Мать не скрывала, что мечтает избавиться от непутевой дочери, поэтому таскала ее по психиатрам, пытаясь доказать, что девочка ненормальная. Но все тесты показывали, что подросток не просто здоров, но и невероятно умен.

Тогда девушку отправили на исправление в спецучреждение. Но вышла она оттуда раньше времени.

После курса по исправлению Кортни поехала жить к родному отцу в Орегон. Но у него дома она не задержалась надолго, так как папаша стал засматриваться на ее 15-летнюю подругу, с которой она приехала к нему (девчонка была такая же непутевая и безбашенная). Хэнк уделял ей внимания больше, чем собственному ребенку, и тратил на нее больше денег. Кортни поняла, что не нужна и отцу...