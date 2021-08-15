Кортни Кардашьян помогла Трэвису Баркеру побороть страх: пара полетела на самолете после авиакатастрофы

После катастрофы в живых остались только Трэвис и его друг Адам. Пилоты и еще двое близких Баркера погибли. Музыкант перенес множество операций, более 65% его тела составляли ожоги.

С тех пор Баркер не мог летать на самолетах, а их вид вызывал у него панический страх. «Я не мог идти по улице. Если я видел в небе самолет, я был уверен, что он вот-вот упадет, и я просто не хотел его видеть», — рассказал барабанщик в интервью Men's Health.