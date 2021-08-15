Кортни Кардашьян помогла Трэвису Баркеру побороть страх: пара полетела на самолете после авиакатастрофы
После катастрофы в живых остались только Трэвис и его друг Адам. Пилоты и еще двое близких Баркера погибли. Музыкант перенес множество операций, более 65% его тела составляли ожоги.
С тех пор Баркер не мог летать на самолетах, а их вид вызывал у него панический страх. «Я не мог идти по улице. Если я видел в небе самолет, я был уверен, что он вот-вот упадет, и я просто не хотел его видеть», — рассказал барабанщик в интервью Men's Health.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Музыкант смог преодолеть свой страх и вместе с Кортни Кардашьян отправился на отдых в Мексику. Компанию паре составила мать Кортни Крис Дженнер с партнером Кори Гэмблом.
Компания одолжила частный самолет, стоимость 72 млн долларов, у Кайли Дженнер. Младшая сестра семейства Кардашьян приобрела его специально для семейных поездок.
Подойдя к трапу самолета Кортни и Трэвис обнялись и поднялись внутрь держась за руки. Благодаря поддержке избранницы Трэвис смог преодолеть 13-летний страх.
Напомним, что 42-летняя Кортни Кардашьян и 45-летний Трэвис Баркер поддерживали близкие дружеские отношения на протяжении более десяти лет. Однако, в феврале этого года пара стала появляться вместе и публиковать совместные фото. Влюбленные не скрываются от папарацци и подписчиков.
Фото и видео: Getty Images, Picture-alliance
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram