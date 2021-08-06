Кортни Кардашьян похвасталась новой прической с помощью дерзкой фотографии
Трэвис Баркер помог Кортни Кардашьян освежить образ и сделал ей новую стрижку. Результат девушка продемонстрировала весьма провокационным образом – на фотографии топлес. На девушку был накинул легкий халат.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kourtneykardash
Результат Кортни не продемонстрировала, показав фотографии процесса. На кадрах также видно детей, которые подглядывают сквозь стекло – Пенелопу и Рейна, младших детей Кортни от экс-возлюбленного Скотта Дисика. Судя по всему, на карантине Кардашьян сидит без наследников.
Ранее Кортни выложила другие, не менее откровенные фотографии из ванной, еще с шикарными длинными волосами.
Ранее звезда реалити-шоу объявила о том, что заморозила яйцеклетки и надеется снова стать матерью.
Фото: @kourtneykardash
«Я заморозила свои яйцеклетки в 39 лет. Поскольку все остальные делали это, я подумала, что мне это тоже необходимо», — заявила Кортни.
«Я из тех, кто думает: „Как Бог решит“. Должна ли я забеременеть в 41 год? Может быть, так суждено. Мне больше нравится думать именно так. Поэтому я никогда ничего сама не планирую»/
Фото: Instagram Кортни Кардашьян
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