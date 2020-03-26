Корсет, короткие шорты и плавные движения: Лиза Арзамасова показала пикантный танец

«Друзья, сегодня в 19:00 я выйду в прямой эфир, но не со своего аккаунта, а на странице театра Булгакова @theatre_bulgakova - Дома, где работают мои друзья, где появились и впервые на сцене мои авторские проекты «ЧП»/«Через постель» и «Кабы я была», где я планирую воплотить ещё много интересного Нового, и где у меня было много хорошего Старого ☺️ Так что - подключайтесь к прямому эфиру на @theatre_bulgakova. Время начала обычное - именно в 19:00 в театрах начинаются спектакли», — пригласила всех Арзамасова.