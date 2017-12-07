Актриса поделилась с подписчиками неожиданным кадром.

29-летняя Кристина Асмус крайне редко экспериментирует со своей внешностью — поклонники уже давно привыкли к нежному образу длинноволосой блондинки. Однако, актриса может похвастаться и редкими кадрами с другим цветом волос. Например, несколько часов назад Кристина опубликовала в Instagram фотографию с короткой стрижкой цвета воронова крыла.

«Не узнать», «Тебе идет, очень необычная», «Очень крутое фото.. Такой трогательный образ ❤», «Круто! Какой образ нереальный... 🌹», «Трепетный образ», «Да что ж такое?! Крис, у тебя есть неудачная фотка?! Мне очень нужно! У меня депрессия ща начнётся ))», — восхитились подписчики знаменитости. Однако, нашлись и те, кто порекомендовал актрисе не экспериментировать с цветом волос и вернуться к прежнему образу «светловолосого ангелочка».

А как вы считаете, какой цвет волос Кристине Асмус идет больше?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram