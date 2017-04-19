Два года назад Наталья Подольская подарила своему мужу Владимиру Преснякову сына Артемия. С тех пор певица с головой ушла в воспитание малыша и поддержание домашнего уюта. Вероятно, после довольно длительного перерыва в музыкальной карьере, артистка решила вернуться в строй.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Апр 19 2017 в 11:59 PDT

В середине апреля Наталья представила миру новую песню «Маму я не обману», а накануне выпустила зажигательный клип на одноименный трек. В ролике 35-летняя Подольская примерила образ подростка, нарядившись в короткие шорты и топ, а после сменила наряд на облегающий бархатный купальник, который во всей красе продемонстрировал спортивную фигуру молодой мамы.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Май 10 2017 в 11:52 PDT

После того, как певица оповестила подписчиков о выпуске клипа, в комментариях под ее постом тут же появились сотни комментариев. Как водится, мнения пользователей Сети разделились. Одни из них отметили, что трек и видео получились очень красочными и динамичными. Других же возмутил внешний вид Подольской, который, по их словам, не соответствовует ее возрасту.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Май 10 2017 в 1:30 PDT

«Очень круто! На вкус и цвет, как говорят, но все равно классно) Уровень!», «Как то не очень», «Извините меня, ничего личного.... но песня отвратительная, и Вам такой репертуар и стиль не подходит.», «Зажигательный клип!! Наташа- Вы- Богиня!!», «Песня, если честно хрень», «Эта песня не для Вас!».

Фото: instagram.com