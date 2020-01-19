Короткие шорты и бронзовый загар: 50-летняя Марина Газманова восхитила Сеть пляжными снимками

По примеру многих знаменитостей Олег и Марина Газмановы сейчас проводят время на берегу океана. Супруги любят активный отдых, о чем с удовольствием рассказывают в своих блогах. Несколько часов назад Марина показала несколько снимков с пляжа и рассказала о своем опыте подводного плавания: «Сегодня плыли, ныряли за мантами! Нахлебалась солёной воды, промыла всё! Манты видели, но глубоко! Космос! Больше всего мне понравилось плавать в пузырьках от баллонов дайверов внизу. Пузырей много мелкие и крупные, через них паутина лучей и всё это в бездне океана! Уф ,страшновато, но красиво!».