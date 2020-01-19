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Короткие шорты и бронзовый загар: 50-летняя Марина Газманова восхитила Сеть пляжными снимками

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Марина Газманова

Фото: Instagram Марины Газмановой

Супруга Олега Газманова показала, какой ее видит муж.

По примеру многих знаменитостей Олег и Марина Газмановы сейчас проводят время на берегу океана. Супруги любят активный отдых, о чем с удовольствием рассказывают в своих блогах. Несколько часов назад Марина показала несколько снимков с пляжа и рассказала о своем опыте подводного плавания: «Сегодня плыли, ныряли за мантами! Нахлебалась солёной воды, промыла всё! Манты видели, но глубоко! Космос! Больше всего мне понравилось плавать в пузырьках от баллонов дайверов внизу. Пузырей много мелкие и крупные, через них паутина лучей и всё это в бездне океана! Уф ,страшновато, но красиво!».

Кроме того, Марина поделилась своими советами по соблюдению режима на отдыхе: «Один температурный режим: вода, воздух +30! Берегись палящего солнца! Много пей, улыбайся, двигайся до 12:00, спи в обед, и опять двигайся после 15:00, рано ложись спать и просыпайся с восходом! Пей мелатонин 1гр на ночь - хороший, поменьше голубого света, после 22:00 совсем выключай. И будет счастье тебе на отдыхе и после)».

Фото: Instagram

Подписчики восхищаются яркими кадрами, на которых Марина демонстрирует подтянутую фигуру в стильном комбинезоне с шортами: «Красивоо!!! Супер фигура!👍🏻 А купальное платье - это специальное? Таких не видела пока. Продаются в России??)», «Красавица Марина», «Мечта всех женщин — ваша фигурка и… любовь к вам мужа 💖💖 Такой отдых нам будет сниться», «Сидя в холодном Краснодаре, нам передается ваше настроения, становится по-летнему жарко на душе!», «Как все-таки хорошо быть стройной, а если ещё и красавица - так это вообще счастье!», «Какой кайф!!!!».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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