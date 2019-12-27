Короткая юбка и горячие сцены: Кристина Асмус подверглась критике за участие в новом клипе Егора Крида

Задумка сценаристов сработала — в Сети снова разразились споры, а клип всего за несколько часов оказался в «трендах» YouTube.

«Асмус остановись», «Ой ну Асмус ничему жизнь не учит конечно....», «Бедный Харламов, он еще от фильма не отошел, а тут еще и это», «Это еще люди от фильма не отошли)) а у них то все отлично) развели шумиху на ровном месте. Как дикари», «Люди — идиоты, которые пишут грязь про Кристину из-за того же "Текста". Она актриса — это ее работа и образ», «Они толком и не поцеловались, так дыхнули друг на друга, а некоторые панику подняли. Асмус хорошая актриса», «Сейчас все девочки захотели оказаться на месте Кристины Асмус», — обсуждают в комментариях.

«Аааааа!!!!!!! Наши студенты уже взорвали YouTube!!! Это были самые адские 3 ночных смены, но они того стоили», — радуется актриса.

А вы уже посмотрели клип? Как вам?