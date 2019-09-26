Короткая стрижка, огненно-рыжий цвет: Нонна Гришаева примерила новый неожиданный образ

Со снимка на подписчиков смотрела не знойная брюнетка с прямой челкой, какой Нонну привыкли видеть тысячи поклонников, а рыжая бестия с короткой стрижкой.

«Примерка образа)) Какой цвет лучше, рыжий или черный?)», - обратилась актриса с вопросом к подписчикам. Пост она сопроводила хэштегами #эллочкалюдоедка, #12стульев, #театррусскаяпесня, дав понять, что имидж сменила лишь для выхода на сцену.