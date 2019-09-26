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Короткая стрижка, огненно-рыжий цвет: Нонна Гришаева примерила новый неожиданный образ

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Нонна Гришаева

Фото: Instagram

Актриса просила подписчиков, в каком виде она им нравится больше.

Нонна Гришаева взбудоражила фанатов неожиданным преображением. Актриса опубликовала в Instagram фотографию, на которой ее практически невозможно узнать.

Нонна Гришаева комментирует световое шоу

Со снимка на подписчиков смотрела не знойная брюнетка с прямой челкой, какой Нонну привыкли видеть тысячи поклонников, а рыжая бестия с короткой стрижкой.

«Примерка образа)) Какой цвет лучше, рыжий или черный?)», - обратилась актриса с вопросом к подписчикам. Пост она сопроводила хэштегами #эллочкалюдоедка, #12стульев, #театррусскаяпесня, дав понять, что имидж сменила лишь для выхода на сцену.

Мнения поклонников разделились надвое: «черный цвет вам идет больше», «Черный привычней, но рыжий интересней смотрится», «Я за рыжий!)», «Конечно рыжий», «Вау!», «Вы во всех образах хороши. Но для Эллочки думаю рыжий. Все таки она Хо-Хо)))», «Ваша Эллочка будет хороша будучи жгучей брюнеткой!!!», - написали они (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

А в каком виде Нонна вам нравится больше?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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