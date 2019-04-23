Короткая стрижка и плоский живот: 51-летняя Николь Кидман выглядит моложе своих лет на новых снимках

В Сети обсуждают новую фотосессию Николь Кидман для журнала Vanity Fair. 51-летняя актриса предстала с короткой стрижкой и без топа под пиджаком на одном из снимков (их можно пролистать, используя стрелочки):
«Она выглядит в два раза моложе своих лет», — пишет DailyMail о созданном с помощью жакета и брюк Paco Rabanne луке. На обложке Кидман предстала в платье Prada.
На страницах журнала актриса призналась, что запрещает их с Китом Урбаном дочерям — 10-летней Сандей и 8-летней Фэйт — пользоваться соцсетями, по крайней мере дома. Впрочем, телефонов у девочек тоже нет. При этом они выглядят прекрасными современными детьми и проявляют интерес к маминой профессии.
Супруг поддерживает актрису во всем.
А как вам новый образ Николь?
Текст: Роза Ветрова
Фото: globallookpress, instagram
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