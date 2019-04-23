Короткая стрижка и плоский живот: 51-летняя Николь Кидман выглядит моложе своих лет на новых снимках

«Она выглядит в два раза моложе своих лет», — пишет DailyMail о созданном с помощью жакета и брюк Paco Rabanne луке. На обложке Кидман предстала в платье Prada.

На страницах журнала актриса призналась, что запрещает их с Китом Урбаном дочерям — 10-летней Сандей и 8-летней Фэйт — пользоваться соцсетями, по крайней мере дома. Впрочем, телефонов у девочек тоже нет. При этом они выглядят прекрасными современными детьми и проявляют интерес к маминой профессии.

Супруг поддерживает актрису во всем.