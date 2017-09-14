Глафира Тарханова уже много лет остается верной своим роскошным длинным локонам натурального цвета.

Однако сегодня актриса очень удивила поклонников, представ в кардинально новом образе. В своем блоге она опубликовала фото, которое вызвало бурю обсуждения в Сети. На снимке Глафира продемонстрировала белый цвет волос и короткую дерзкую стрижку.

Как оказалось, новый образ Тарханова примерила специально для съемок в новом сериале: «У меня #премьера ! В этом образе буду в первой серии, так что не пропустите».

Подписчики актрисы по достоинству оценили ее имидж, отметив, что Глафире очень идет такая прическа: «Вы как всегда, такая хорошенькая!», «Ого! Не узнала даже!», «Ух-ты..мулен руж)», «Потрясающая», «Прикольная», «ВАу какая ты красотка! Тебе идет !!!»

Как вам новый образ актрисы?

Фото: instagram