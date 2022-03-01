Коронавирус позади: 95-летняя британская королева Елизавета II оправилась после болезни

20 февраля появилась информация о том, что королева заразилась коронавирусом. Ей пришлось удалиться на временную самоизоляцию и отложить некоторые важные встречи, но сейчас Елизавета II в норме, сообщает Daily Mail.

Королева наслаждается временем, проведенным в кругу близких людей после вынужденного одиночества. Она побывала в Виндзоре, где встретилась с принцем Уильямом, его супругой и их детьми, а также с принцессой Беатрис и ее дочкой.