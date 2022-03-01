Коронавирус позади: 95-летняя британская королева Елизавета II оправилась после болезни
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Фото: Stephen Lock/Global Look Press
20 февраля появилась информация о том, что королева заразилась коронавирусом. Ей пришлось удалиться на временную самоизоляцию и отложить некоторые важные встречи, но сейчас Елизавета II в норме, сообщает Daily Mail.
Королева наслаждается временем, проведенным в кругу близких людей после вынужденного одиночества. Она побывала в Виндзоре, где встретилась с принцем Уильямом, его супругой и их детьми, а также с принцессой Беатрис и ее дочкой.
На сегодняшний день состояние монарха не вызывает у медиков никаких опасений. Королева уже выезжала за город, чтобы выгулять своих собак и провести время на природе. Также она начала возвращаться к рабочим обязанностям и уже провела несколько онлайн-встреч.
На минувшей неделе королева отказалась проводить собрания в формате видеозвонка, так как не хотела, чтобы ее видели нездоровой и слышали охрипший голос.
Фото: Global Look Press