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Коронавирус позади: 95-летняя британская королева Елизавета II оправилась после болезни

Британская королева восстановилась после перенесенного коронавируса и провела день с семьей. Ее самочувствие значительно улучшилось, и монарх понемногу возвращается к привычной рутине.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елизавета II вылечилась от коронавируса

Фото: Stephen Lock/Global Look Press

20 февраля появилась информация о том, что королева заразилась коронавирусом. Ей пришлось удалиться на временную самоизоляцию и отложить некоторые важные встречи, но сейчас Елизавета II в норме, сообщает Daily Mail.

Королева наслаждается временем, проведенным в кругу близких людей после вынужденного одиночества. Она побывала в Виндзоре, где встретилась с принцем Уильямом, его супругой и их детьми, а также с принцессой Беатрис и ее дочкой.

На сегодняшний день состояние монарха не вызывает у медиков никаких опасений. Королева уже выезжала за город, чтобы выгулять своих собак и провести время на природе. Также она начала возвращаться к рабочим обязанностям и уже провела несколько онлайн-встреч.

На минувшей неделе королева отказалась проводить собрания в формате видеозвонка, так как не хотела, чтобы ее видели нездоровой и слышали охрипший голос.

Фото: Global Look Press

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