Королю сумок и аксессуаров — 200 лет: кем был Луи Виттон и как он основал модную империю

И Виттон решился на побег из родного дома в манящий Париж. В путешествие 13-летний паренек отправился пешком. Его путь растянулся на два с лишним года. За это время он испробовал себя в разных профессиях — нужно было на что-то жить и иметь деньги на дальнейший маршрут.

В Париж Виттон добрался 16-летним парнем. В столице юноша устроился учеником производителя коробок. В первой половине XIX века это дело приносило неплохой доход. Часто упаковку делали по индивидуальным заказам. Конечно, услугами мастерских пользовались люди небедные.

За несколько лет сообразительный и трудолюбивый молодой человек зарекомендовал себя как лучший изготовитель коробок.