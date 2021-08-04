Королю сумок и аксессуаров — 200 лет: кем был Луи Виттон и как он основал модную империю
Луи Виттон родился 4 августа 1821 года в Лон-ле-Сонье в регионе Юра на востоке Франции. Родители мальчика занимались сельским хозяйством, продолжая семейное дело. Также многие поколения предков были мастерами в столярном деле. Перед мальчишкой маячила перспектива тоже заниматься выращиванием овощей и скота, если бы не личные трагедии.
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Фото: Sina Schuldt/ Global Look press
Когда Луи было всего 10 лет, умерла его мать. Вскоре отец привел в семью мачеху. Жизнь с ней была такой, какую описывают в сказках, — нерадостной.
И Виттон решился на побег из родного дома в манящий Париж. В путешествие 13-летний паренек отправился пешком. Его путь растянулся на два с лишним года. За это время он испробовал себя в разных профессиях — нужно было на что-то жить и иметь деньги на дальнейший маршрут.
В Париж Виттон добрался 16-летним парнем. В столице юноша устроился учеником производителя коробок. В первой половине XIX века это дело приносило неплохой доход. Часто упаковку делали по индивидуальным заказам. Конечно, услугами мастерских пользовались люди небедные.
За несколько лет сообразительный и трудолюбивый молодой человек зарекомендовал себя как лучший изготовитель коробок.
Фото: Кадр видео
В мастерской Луи трудился 17 лет. Но вскоре после женитьбы на юной Клеменс-Эмили Паррио Виттон покинул место работы и решился основать собственное дело. Было ему 33 года. Первая мастерская Луи Виттона заработала в пригороде Парижа.
Фото: Кадр видео
Четыре года спустя, в 1858-м, мастер совершил революцию в своем деле. Он представил водонепроницаемые сундуки и чемоданы с плоской крышкой. Строгая прямоугольная форма стала визитной карточкой мастера. Теперь, отправляясь в дорогу, путешественник мог складировать чемоданы один на другой, соответственно, брать в путешествие больше багажа, что раньше было невозможно из-за округлой формы крышки.
Чемоданы Виттона заложили моду на ближайшие десятилетия и стали прообразами современных аксессуаров для путешествий.
Вскоре мастер запатентовал и новаторский замок, который бренд использует до сих пор.
Фото: Кадр видео
В 50-е годы XIX столетия на престол во Франции взошел Наполеон III, а Виттон стал поставщиком чемоданов и саквояжей для супруги монарха, императрицы Евгении. Вход во дворец обеспечил Луи известность среди французской знати, что сыграло ему на руку в деле развития своего предприятия.
В 1871-м из-за Франко-прусской войны мастерская Виттона в Аньере оказалась разрушенной. Персонал разбежался, а инструменты украли. Луи быстро построил новый цех и магазин.
Первый зарубежный магазин под вывеской Louis Vuitton открыли в 1885 году в Лондоне.
Фото: Кадр видео
Основатель модной империи работал до самой своей смерти. В феврале 1892 года Луи Виттон скончался в возрасте 70 лет. Дело продолжил сын мастера Жорж. Он стал автором монограммы бренда — цветка с четырьмя лепестками, помещенного в круг, и ромба с четырехконечной звездой. Сразу после утверждения фирменного символа его стали наносить на материалы для изготовления сумок. Эта традиция сохранилась до сих пор.
Жорж Виттон также стал изобретателем сумок, которые модницы стали носить с собой. Изначально аксессуар задумывался как сумка из парусины для грязного белья, помещавшаяся в чемодан. Но она настолько понравилась публике, что стала популярной.
После смерти сына основателя компании Louis Vuitton управление перешло к внуку Гастону Луи Виттону, а затем к правнучке Одиль.
Сегодня бренд Louis Vuitton входит в холдинг LVMH, которым владеет один самых богатых людей в мире — Бернар Арно.
Модный Дом не ограничивается лишь производством сумок и аксессуаров. Под брендом в бутиках в 53 странах представлены и парфюмерия, и обувь, и ювелирные украшения, и одежда. И все же при упоминании бренда первыми в памяти всплывают именно сумки и чемоданы.
Фото: ru.louisvuitton.com
В разное время в рекламных роликах Louis Vuitton снимались: Мадонна, Шон Коннери, Анджелина Джоли, Михаил Горбачев, Эмма Стоун, Алисия Викандер, BTS и другие знаменитости.
В 2019 году Louis Vuitton признали самым дорогим модным брендом, оценив его в 47,2 млрд долларов. В рейтинге он обогнал Chanel (37 млрд) и Hermès (31 млрд).
Фото и видео: Instagram, Alexander Chaplygin, Vladimir Lukjanov, Yannis Vlamos, PPS Worldwide, Steve Wood, Gao Jing, ChinaFotoPress, Sina Schuldt/ Global Look press, wikimedia.org, Getty Images, youtube-канал Телеканал ICTV
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