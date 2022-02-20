Королеву не уберегли: у Елизаветы II выявили коронавирус

О судьбе и здоровье королевы переживают многие. Вирусолог Виктор Ларичев в комментарии радиостанции «Говорит Москва» объяснил, что причин для беспокойств нет, так как Елизавета II своевременно привилась, а новый штамм не так опасен, как предыдущие. «Прогноз с большой долей вероятности хороший. Скорее всего, возраст сам говорит за себя. Но думаю, что всё пройдёт хорошо, потому что она привилась, потому что омикрон не такой вирулентный, как предыдущие штаммы»— говорит вирусолог.

В апреле прошлого года из жизни ушел муж Елизаветы II — принц Филипп. Многие считали причиной смерти именно заражение COVID-19. Спустя время, все эти слухи были опровергнуты.