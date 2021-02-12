Королеву красоты и экс-модель нашли мертвой на трассе
47-летняя финалистка Мисс Манхэттен-2014 Ребекка Ландрит была найдена мертвой 7 февраля на выезде с автомагистрали по сообщению издания E! News. По словам следователя, она скончалась от огнестрельных ранений в голову, шею и грудь, тело женщины обнаружил работник Министерства транспорта Пенсильвании.
10 февраля в Коннектикуте задержали 28-летнего водителя грузовика Трейси Роллинз-младшего, которому предъявили обвинение в убийстве и надругательстве над телом. Его доставили в исправительный центр Хартфорда с правом выйти под залог в 1 миллион долларов. Записку с именем Роллинза, его номером телефона и адресом электронной почты следователи нашли в куртке убитой модели.
Фото: YouTube
Кроме этой улики на вину водителя указывает обнаруженные следы чистящего средства на пассажирском сиденьи и полу кабины грузовика Роллинза. Также сообщается, что полиция штата Коннектикут обнаружила в грузовике кровь и гильзы.
Напомним, что уроженка Вирджинии Ребекка Лэндрит работала моделью и была бывшей мисс Леди Либерти. В онлайн-биографии в iStudio она описала себя как «опытную скрипачку» и «человека теплой погоды и с добрым сердцем».
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Фото: YouTube
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