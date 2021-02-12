Королеву красоты и экс-модель нашли мертвой на трассе

47-летняя финалистка Мисс Манхэттен-2014 Ребекка Ландрит была найдена мертвой 7 февраля на выезде с автомагистрали по сообщению издания E! News. По словам следователя, она скончалась от огнестрельных ранений в голову, шею и грудь, тело женщины обнаружил работник Министерства транспорта Пенсильвании.

10 февраля в Коннектикуте задержали 28-летнего водителя грузовика Трейси Роллинз-младшего, которому предъявили обвинение в убийстве и надругательстве над телом. Его доставили в исправительный центр Хартфорда с правом выйти под залог в 1 миллион долларов. Записку с именем Роллинза, его номером телефона и адресом электронной почты следователи нашли в куртке убитой модели.