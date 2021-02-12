Королеву Англии Анну Болейн в британском телесериале сыграет темнокожая актриса
Фото: www.instagram.com/jodiesmith/?hl=ru
Королеву Англии и фаворитку короля Генриха VIII в британском телесериале под названием «Падение Анны Болейн» главную роль сыграет темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, которая в семье выходцев с Ямайки.
В сети уже появился кадр со съёмок, который вызвал немалый переполох среди пользователей Интернета.
Люди пишут, что такого явления, как темнокожая фаворитка, при дворе короля Генриха VIII просто не могло быть.
За свою идею, однако, заступилась сценаристка сериала, которая заявила, что проект вовсе не претендует на историческую точность, и смысл у него совсем другой – авторы задумали снять психологическую драму, где в центре внимания находится борьба Анны Болейн «в деспотичном патриархальном мире».
Фото: Twitter
Закончила королевская фаворитка действительно плохо – женщина стала жертвой дворцовых интриг после того, как не смогла родить наследника королю, и была казнена – ей отрубили голову.
Появление темнокожих актеров в ролях представителей высшего света стало обыденностью в последние годы – там, темнокожие персонажи появились в «Бриджертонах» и даже в диснеевской сказке «Красавица и чудовище», где главную роль сыграла Эмма Уотсон.
Не обошлось без темнокожих актеров даже в лентах, снятых по российской классике – в новом варианте «Анны Карениной», главную роль в которой исполнила актриса нигерийского происхождения Они Ухиара.
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Фото и видео: Instagram Джоди Тернер-Смит, кадры из фильма
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