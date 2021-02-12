Королеву Англии Анну Болейн в британском телесериале сыграет темнокожая актриса

Королеву Англии и фаворитку короля Генриха VIII в британском телесериале под названием «Падение Анны Болейн» главную роль сыграет темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, которая в семье выходцев с Ямайки.

В сети уже появился кадр со съёмок, который вызвал немалый переполох среди пользователей Интернета.

Люди пишут, что такого явления, как темнокожая фаворитка, при дворе короля Генриха VIII просто не могло быть.

За свою идею, однако, заступилась сценаристка сериала, которая заявила, что проект вовсе не претендует на историческую точность, и смысл у него совсем другой – авторы задумали снять психологическую драму, где в центре внимания находится борьба Анны Болейн «в деспотичном патриархальном мире».