Королевские причуды: зачем Елизавета ll традиционно взвешивает своих гостей на Рождество

Рождество — самый долгожданный праздник не только для жителей Великобритании, но всего мира. Каждая семья в любом уголке планеты имеет свои определенные традиции, связанные с проведением данного мероприятия, и семья Елизаветы ll не является исключением. Пока все жители страны, правление которой лежит на плечах королевы, готовят индейку, покупают подарки и наряжают рождественскую елку, сама монаршая особа придерживается собственных традиций.

Празднование Рождества проходит в Сандрингемском дворце, частной усадьбе Виндзорской династии, которая находится в Норфолке. Самые близкие люди королевы приезжают и проводят там рождественские каникулы. Однако получить приглашение на празднество не так уж и просто. У Елизаветы ll имеется целый ряд требований к гостям.

Сам праздник начинается с пышного стола, основным блюдом на котором по традиции является индейка. Рассадка гостей имеет свои правила, которые лично установила Елизавета ll, — мужчины и женщины сидят между собой чередуясь. После ужина гости отправляются на прогулку, а следом их приглашают выпить чай с тортом. И лишь затем в гостиной происходит распаковка подарков.

«Поскольку праздничный вечер вращается вокруг еды, королева следит за тем, чтобы гости взвешивались на старинных весах», — рассказывает королевский эксперт Ингрид Сьюард.

Данную традицию придумала далеко не сама Елизавета ll, правило появилось еще до ее появления на свет, в 1900-х годах. Традицию установил Эдуарда VII. Причиной стало желание короля обеспечить вкусной едой и насытить всех своих гостей. При помощи взвешивания монарх определял, кто из посетителей действительно хорошо питался во время приема.