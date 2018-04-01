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Королевские гости: кого принц Гарри и Меган Маркл ждут на своей свадьбе

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Меган Маркл и принц Гарри
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Всего на торжестве ожидается около 800 гостей.

Меньше двух месяцев остается до свадьбы рыжеволосого наследника британского престола принца Гарри и его невесты — канадской актрисы Меган Маркл. На днях стало известно, кого из знаменитостей пара пригласила на торжество.

Подружкой невесты может стать индийская актриса Приянка Чопра, одна из лучших подруг мисс Маркл. Кроме того, невеста принца хочет видеть на свадьбе актрису Оливию Палермо, теннисистку Серену Уильямс, а также своих коллег по сериалу «Форс-мажоры»Патрика Джей Адамса и Эбигейл Спенсер.

По данным портала Elle.com, принц Гарри направил приглашения Бараку Обаме и его супруге Мишель, премьер-министру Канады Джастину Трюдо, кронпринцессе Швеции Виктории, королевской семье Испании, а также Дэвиду и Виктории Бекхэм и австралийской актрисе Марго Робби. Также на свадьбе ожидаются сэр Элтон Джон, популярный британский музыкант Эд Ширан, певица Элли Голдинг и лидер группы Coldplay Крис Мартин, которые исполнят на торжестве свои лучшие песни.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Фото: globallookpress

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