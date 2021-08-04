«Королевская» огранка и 250 тысяч фунтов стерлингов: история обручального кольца Пиппы Миддлтон
Предложение своей будущей жене Джеймс Мэтьюз сделал во время прогулки — и преподнес ей шикарное кольцо, очень дорогое и с поистине королевской историей.
Как сообщает Hello!, стоимость роскошного украшения составляет 250 тысяч фунтов стерлингов. В центре шикарного кольца — алмаз типа огранки Ашер. Тип огранки был создан в 1902 году основателем Royal Asscher Diamond Company Джозефом Ашером — именно эта компания создавала украшения для королевы Нидерландов Юлианы.
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Фото: SOLO/ZUMAPRESS.com
Роскошное кольцо в винтажном стиле украшает бриллиант в три карата, который окружен бриллиантами поменьше.
Перед тем как сделать возлюбленной предложение, мужчина обратился к ее отцу Майклу Миддлтону и попросил ее руки:
«Джеймс — ярый приверженец традиций и очень хотел сделать все правильно», — рассказывал Daily Mail друг семьи. «Это означает, что перед тем, как сделать предложение, он должен был получить согласие его будущего тестя».
Фото: Global Look press
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