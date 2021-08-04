«Королевская» огранка и 250 тысяч фунтов стерлингов: история обручального кольца Пиппы Миддлтон

Предложение своей будущей жене Джеймс Мэтьюз сделал во время прогулки — и преподнес ей шикарное кольцо, очень дорогое и с поистине королевской историей.

Как сообщает Hello!, стоимость роскошного украшения составляет 250 тысяч фунтов стерлингов. В центре шикарного кольца — алмаз типа огранки Ашер. Тип огранки был создан в 1902 году основателем Royal Asscher Diamond Company Джозефом Ашером — именно эта компания создавала украшения для королевы Нидерландов Юлианы.