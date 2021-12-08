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Королева заявила, что не собирается покупать квартиру своему сыну: «Должен заработать сам»

48-летняя певица не собирается баловать своих детей, а Архип, по ее мнению, будет ценить больше свое имущество, если приобретет его на деньги, заработанные своим трудом.
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Наташа Королева на мероприятии

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын Тарзана и Королевой уже достиг 19-летнего возраста и даже обзавелся серьезными отношениями с экс-стриптизершей по имени Мелисса Фокс, которая старше его на два года. Однако обзавестись собственным жильем пара сможет не скоро — исполнительница хита «Желтые тюльпаны» заявила, что помогать сыну в покупке квартиры не собирается.

Свое решение певица оправдывает тем, что ее ребенок должен заработать на жилье самостоятельно — так он станет больше ценить свой и чужой труд. «Я из тех родителей, которые считают, что каждый ребенок должен заработать все свое самостоятельно. Тогда он научится это ценить. Так более правильно. А когда все принесли на блюдечке с голубой каемочкой — это совсем другое, я против», — категорично высказала свое мнение Королева в разговоре с порталом Teleprogramma.pro.

На данный момент Архип еще не определился с профессией, но активно занимается изучением японского языка и культуры данной страны. Также молодой человек пошел по стопам своей звездной матери и увлекся музыкой — он записывает собственные песни и участвует в различных проектах.

Фото: Instagram, Global Look press

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