Королева заявила, что не собирается покупать квартиру своему сыну: «Должен заработать сам»

Сын Тарзана и Королевой уже достиг 19-летнего возраста и даже обзавелся серьезными отношениями с экс-стриптизершей по имени Мелисса Фокс, которая старше его на два года. Однако обзавестись собственным жильем пара сможет не скоро — исполнительница хита «Желтые тюльпаны» заявила, что помогать сыну в покупке квартиры не собирается.

Свое решение певица оправдывает тем, что ее ребенок должен заработать на жилье самостоятельно — так он станет больше ценить свой и чужой труд. «Я из тех родителей, которые считают, что каждый ребенок должен заработать все свое самостоятельно. Тогда он научится это ценить. Так более правильно. А когда все принесли на блюдечке с голубой каемочкой — это совсем другое, я против», — категорично высказала свое мнение Королева в разговоре с порталом Teleprogramma.pro.