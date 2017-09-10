Новое фото появилось в блоге известной актрисы

«Для ристретто очень много грации, непринуждённо изящных жестов , блеска любви в глазах , красоты . Здесь нет мужской крепости . Это женщина в которой чувствуется порода. Если бы я сидела за чашечкой мароккино, мысленно перебирая красивейших и достойных женщин планеты , то Юлия Высоцкая была бы одна из немногих . Красивый снимок , талантливый и тонкий мастер его делал», «Юлия все ваше фото можно смотреть и просто вдохновляться красотой!», «Узница в мароканском остроге))», «Выглядите Роскошно!! В чем секрет? Вы ведете такую вкусную передачу и не поправляетесь!», «Глядя на фото -кофе с ванилью )) такая хорошенькая здесь», «Для меня капучино. А вы здесь, как марокинно , загадочная и манящая», «Потрясающе Вам подходит цвет интерьера. Прекрасно!», «Какая же Вы стильная и красивая!Каждый Ваш образ -бомба!!!», — написали в комментариях восхищенные подписчики.