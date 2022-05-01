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Королева вновь появилась без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Тарзаном

Популярная исполнительница не смогла пропустить юбилейный концерт поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. На столь важном мероприятии ее сопровождал сын Архип, а вот Тарзан поблизости замечен не был.
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Наташа Королева

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В последнее время между звездными супругами словно пробежала черная кошка. Сначала идиллию подпортила интрижка Сергея Глушко с молоденькой актрисой, а затем и вовсе оказалось, что исполнительница хита «Желтые тюльпаны» регулярно изменяет свое второй половинке.

Певица появилась в шоу «Кондитер» без обручальное кольца и без стеснения обсуждала походы на лево. И если тогда многие сочли отсутствие обручального кольца элементарным дискомфортом, что оно ей будет мешать во время данного проекта, то в этот раз певице придется придумать какое-то другое объяснение.

Наташа Королева с сыном

Наташа Королева с сыном

Фото: пресс-служба

На юбилейном концерте Филиппа Киркорова Наташа Королева также появилась без символа супружеской верности, подлив масла в огонь и спровоцировав новые слухи. Певица, в сопровождении своего возмужавшего наследника, держалась уверенно и выглядела вполне умиротворенной.

Фото: пресс-служба; Global Look Press

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