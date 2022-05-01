Королева вновь появилась без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Тарзаном
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В последнее время между звездными супругами словно пробежала черная кошка. Сначала идиллию подпортила интрижка Сергея Глушко с молоденькой актрисой, а затем и вовсе оказалось, что исполнительница хита «Желтые тюльпаны» регулярно изменяет свое второй половинке.
Певица появилась в шоу «Кондитер» без обручальное кольца и без стеснения обсуждала походы на лево. И если тогда многие сочли отсутствие обручального кольца элементарным дискомфортом, что оно ей будет мешать во время данного проекта, то в этот раз певице придется придумать какое-то другое объяснение.
Фото: пресс-служба
На юбилейном концерте Филиппа Киркорова Наташа Королева также появилась без символа супружеской верности, подлив масла в огонь и спровоцировав новые слухи. Певица, в сопровождении своего возмужавшего наследника, держалась уверенно и выглядела вполне умиротворенной.
Фото: пресс-служба; Global Look Press