Королева вновь появилась без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Тарзаном

В последнее время между звездными супругами словно пробежала черная кошка. Сначала идиллию подпортила интрижка Сергея Глушко с молоденькой актрисой, а затем и вовсе оказалось, что исполнительница хита «Желтые тюльпаны» регулярно изменяет свое второй половинке.

Певица появилась в шоу «Кондитер» без обручальное кольца и без стеснения обсуждала походы на лево. И если тогда многие сочли отсутствие обручального кольца элементарным дискомфортом, что оно ей будет мешать во время данного проекта, то в этот раз певице придется придумать какое-то другое объяснение.