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Королева Великобритании сменила место жительства

Елизавета II оставила Букингемский дворец и перебралась в Виндзорский замок. Такое решение было принято из-за недавно перенесенного королевой коронавируса. Ее Величество справилась болезнью и теперь чувствует себя хорошо.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елизавета II активно занимается благотворительностью и общественной деятельностью

Фото: /www.instagram.com/theroyalfamily/_

Однако после болезни Елизавета II собирается работать из дома. Для того, чтобы максимально сократить количество дальних поездок, своей постоянной резиденцией королева решила сделать Виндзорский замок. Также все официальные визиты перенесены в ее резиденцию в Беркшире.

Последний раз британская королева посещала Букингемском дворце в марте 2020 года. Там сейчас ведутся ремонтные работы. Они должны завершится не раньше 2027 года. Предполагается, что Елизавета II туда уже не вернется, а новыми обитателями Букингемского дворца станут принц Чарльз и его жена Камилла Паркер-Роуз после того, как взойдут на престол.

Домом королевы теперь официально считается Виндзорский замок. Именно сюда переехала Елизавета II вместе с покойным супругом принцем Филиппом во время локдауна.

Как сообщает королевский автор Хьюго Викерс, Виндзор является тем местом, которое королева любит. «У нее там свои воспоминания с принцем Филиппом, у нее там есть пони и семья поблизости. Так что все логично», — прокомментировал Викерс переезд королевы.

Накануне принц Чарльз сообщал, что Елизавета II прогулялась по парку Виндзорского замка в компании принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их троих детей. Отметилась на встрече с бабушкой и принцесса Беатрис, которая пришла с пятимесячной дочерью Сиенной.

Фото и видео: /www.instagram.com/theroyalfamily/

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