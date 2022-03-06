Королева Великобритании сменила место жительства

Домом королевы теперь официально считается Виндзорский замок. Именно сюда переехала Елизавета II вместе с покойным супругом принцем Филиппом во время локдауна.

Как сообщает королевский автор Хьюго Викерс, Виндзор является тем местом, которое королева любит. «У нее там свои воспоминания с принцем Филиппом, у нее там есть пони и семья поблизости. Так что все логично», — прокомментировал Викерс переезд королевы.

Накануне принц Чарльз сообщал, что Елизавета II прогулялась по парку Виндзорского замка в компании принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их троих детей. Отметилась на встрече с бабушкой и принцесса Беатрис, которая пришла с пятимесячной дочерью Сиенной.