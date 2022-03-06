Королева Великобритании сменила место жительства
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Фото: /www.instagram.com/theroyalfamily/_
Однако после болезни Елизавета II собирается работать из дома. Для того, чтобы максимально сократить количество дальних поездок, своей постоянной резиденцией королева решила сделать Виндзорский замок. Также все официальные визиты перенесены в ее резиденцию в Беркшире.
Последний раз британская королева посещала Букингемском дворце в марте 2020 года. Там сейчас ведутся ремонтные работы. Они должны завершится не раньше 2027 года. Предполагается, что Елизавета II туда уже не вернется, а новыми обитателями Букингемского дворца станут принц Чарльз и его жена Камилла Паркер-Роуз после того, как взойдут на престол.
Домом королевы теперь официально считается Виндзорский замок. Именно сюда переехала Елизавета II вместе с покойным супругом принцем Филиппом во время локдауна.
Как сообщает королевский автор Хьюго Викерс, Виндзор является тем местом, которое королева любит. «У нее там свои воспоминания с принцем Филиппом, у нее там есть пони и семья поблизости. Так что все логично», — прокомментировал Викерс переезд королевы.
Накануне принц Чарльз сообщал, что Елизавета II прогулялась по парку Виндзорского замка в компании принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их троих детей. Отметилась на встрече с бабушкой и принцесса Беатрис, которая пришла с пятимесячной дочерью Сиенной.
Фото и видео: /www.instagram.com/theroyalfamily/