Королева Великобритании пригласила принца Гарри на разговор без Меган Маркл

Таких громких заявлений и поступков в королевской семье Великобритании пока не было. Последней каплей для Елизаветы II, похоже, стало совместное появление Гарри и Меган на одном из популярных американских каналов. Пара призывала американцев голосовать на грядущих выборах президента страны. Такой поступок противоречит этике королевской семьи, которая не вмешивается в политику других стран.

Возможно именно поведение Гарри и его супруги станет основной темой разговора королевы и принца. Персоналу уже поручено подготовить все для приезда младшего внука Елизаветы II. ПВероятно, бабушка Гарри все еще надеется вразумить внука и уберечь его от влияния амбициозной супруги, которая всеми правдами и неправдами хочет добиться финансовой самостоятельности для принца и себя.

Принц Гарри - младший сын принца Чарльза. В 2018 году он женился на американской актрисе Меган Маркл, через год у пары родился сын Арчи. В 2020 году чета объявила, что намерена сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей. Супруги переехали в Лос-Анджелес. Пока никаких конкретных действий, приносящих семье стабильный доход, пара не предпринимала, но Меган уже сделала несколько громких заявлений. Так в ближайшем будущем герцогиня вместе с мужем намерены принять участие в реалити-шоу, где покажут публике свою семейную жизнь.