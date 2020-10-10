Королева Великобритании пригласила принца Гарри на разговор без Меган Маркл
Фото: Globallookpress/©I-Images
Отношения между королевской семьей и принцем Гарри в последнее время накалены до предела. Многие считают причиной разлада поведение супруги герцога Сассекского Меган Маркл. Несколько месяцев назад пара объявила о сложении с себя основных обязанностей, связанных с королевской семьей, а позже выпустила скандальную биографию, в которой рассказала об унижениях, пережитых супругой принца при дворе. После этого Гарри и Меган уехали на родину Маркл в США, где объявили о намерении сняться в реалити-шоу для известного стримингового сервиса и желании герцогини Сассекской баллотироваться на пост президента США.
Таких громких заявлений и поступков в королевской семье Великобритании пока не было. Последней каплей для Елизаветы II, похоже, стало совместное появление Гарри и Меган на одном из популярных американских каналов. Пара призывала американцев голосовать на грядущих выборах президента страны. Такой поступок противоречит этике королевской семьи, которая не вмешивается в политику других стран.
Возможно именно поведение Гарри и его супруги станет основной темой разговора королевы и принца. Персоналу уже поручено подготовить все для приезда младшего внука Елизаветы II. ПВероятно, бабушка Гарри все еще надеется вразумить внука и уберечь его от влияния амбициозной супруги, которая всеми правдами и неправдами хочет добиться финансовой самостоятельности для принца и себя.
Принц Гарри - младший сын принца Чарльза. В 2018 году он женился на американской актрисе Меган Маркл, через год у пары родился сын Арчи. В 2020 году чета объявила, что намерена сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей. Супруги переехали в Лос-Анджелес. Пока никаких конкретных действий, приносящих семье стабильный доход, пара не предпринимала, но Меган уже сделала несколько громких заявлений. Так в ближайшем будущем герцогиня вместе с мужем намерены принять участие в реалити-шоу, где покажут публике свою семейную жизнь.
Фото: Globallookpress Видео: YouTube
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