«Обычный день»: Ольга Бузова в облегающем платье с глубоким декольте показала, как проводит выходной

Черное длинное атласное платье с глубоким декольте подчеркнуло стройную фигуру певицы. Известно, что Ольга тщательно следит за своим питанием и регулярно занимается спортом. 35-летняя ведущая дополнила образ высокой прической. В качестве аксессуаров Бузова выбрала изящные бриллиантовые серьги и несколько золотых браслетов.

Ольга отметила, что новый выход связан со съемками в новом проекте, о котором она расскажет позже.