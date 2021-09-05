«Обычный день»: Ольга Бузова в облегающем платье с глубоким декольте показала, как проводит выходной
Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова впечатлила подписчиков новым образом. Звезда примерила шикарное вечернее платье в открытой спиной и плечами. Артистка опубликовала новое видео на своей странице в Instagram, где показала look в стиле голливудской дивы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @buzova86/Instagram
«Обычный день. Как вам образ?» — подписала ролик Ольга.
Черное длинное атласное платье с глубоким декольте подчеркнуло стройную фигуру певицы. Известно, что Ольга тщательно следит за своим питанием и регулярно занимается спортом. 35-летняя ведущая дополнила образ высокой прической. В качестве аксессуаров Бузова выбрала изящные бриллиантовые серьги и несколько золотых браслетов.
Ольга отметила, что новый выход связан со съемками в новом проекте, о котором она расскажет позже.
Фото и видео: Instagram
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