Королева растяжки: 43-летняя Анастасия Волочкова в микро-бикини продемонстрировала очередной шпагат

Королева шпагата Анастасия Волочкова улетела греться под теплым греческим солнцем. Там Анастасия не отступает от традиции: фотографируется на каждом шагу в микро-бикини, к которым ее поклонники уже почти привыкли, и снимает видео со своими фирменными шпагатами и растяжками.

Анастасия продемонстрировала фолловерам очередной трюк: стоя на мосту, она исполнила вертикальный шпагат.

«Когда есть, что показать... А вы растяжку поддерживаете?» - поинтересовалась она.