Королева растяжки: 43-летняя Анастасия Волочкова в микро-бикини продемонстрировала очередной шпагат

Королева шпагата Анастасия Волочкова улетела греться под теплым греческим солнцем. Там Анастасия не отступает от традиции: фотографируется на каждом шагу в микро-бикини, к которым ее поклонники уже почти привыкли, и снимает видео со своими фирменными шпагатами и растяжками.
Анастасия продемонстрировала фолловерам очередной трюк: стоя на мосту, она исполнила вертикальный шпагат.
«Когда есть, что показать... А вы растяжку поддерживаете?» - поинтересовалась она.
Комментарии ко всем постам из отпуска Анастасия Волочкова закрыла. Видимо, не хочет читать комментарии. Она призналась, что в Греции просто наслаждается жизнью.
А вам нравятся шпагаты Анастасии и ее минималистичные купальники?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!