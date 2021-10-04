Королева показала, кому отдала выигрыш от «Секрета на миллион»

«Я всегда жила и живу по принципу — если есть возможность, надо отдавать и помогать. И мои близкие знают, как активно я помогаю разным людям: и на лечение, и для детишек», — написала певица в своем Instagram.

Наташа навестила семью парня, которая помимо него воспитывает еще и приемных детей. Именно артистка порекомендовала студенту попробовать свои силы в актерской карьере и поступить в ГИТИС. Что он и сделал, но на оплату обучения у обычной семьи катастрофически не хватало денег.