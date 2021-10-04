Королева показала, кому отдала выигрыш от «Секрета на миллион»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @koroleva__star/Instagram
«Я всегда жила и живу по принципу — если есть возможность, надо отдавать и помогать. И мои близкие знают, как активно я помогаю разным людям: и на лечение, и для детишек», — написала певица в своем Instagram.
Наташа навестила семью парня, которая помимо него воспитывает еще и приемных детей. Именно артистка порекомендовала студенту попробовать свои силы в актерской карьере и поступить в ГИТИС. Что он и сделал, но на оплату обучения у обычной семьи катастрофически не хватало денег.
«Прошлые выходные я провела в гостях у удивительных людей, дружной семьи, где царит любовь и уважение, где мама с папой дарят заботу и ласку всем своим деткам, не разделяя их на родных по крови и приемных. Интернет помог нам познакомиться: когда-то моя знакомая разместила на своей страничке пост — историю о талантливом парнишке, который мечтал связать свою жизнь с актерской профессией, и с просьбой пообщаться с парнем, посмотреть профессионально, стоит ему этим заниматься или нет. Я как человек неравнодушный и помогающий откликнулась на этот пост, пообщалась с ним и порекомендовала попытаться поступить в ГИТИС. Он успешно прошел испытания и поступил на внебюджет. Но семья себе не может позволить оплачивать его обучение. Поэтому я учредила стипендию имени Наташи Королёвой, и деньги, полученные в передаче "Секрет на миллион", тоже пошли адресно на оплату его обучения», — рассказала Королева.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press