Королева планирует продать биткоины, полученные за рождение внебрачной дочери

«Биткоин — валюта, которая ничем не обеспечена и ни от чего не защищена. Наташа должна понимать: ситуация может моментально переломиться, причем в любую из сторон. Все мы помним, что в 2009 году биткоин стоил шесть долларов за штуку. А в 2021 году его стоимость росла от 27 тысяч до 60 тысяч долларов. И спустя время падала обратно», — рассказала финансовый аналитик Эвелина Ружина «Собеседнику».

Эксперт утверждает, что в будущем биткоин может стоить намного дороже, чем сейчас, и обогатить певицу через 10 лет. Но в то же время запрет на использование криптовалюты в Китае спровоцировал понижение курса. Как будут развиваться события дальше, не может предсказать никто.

«Я бы рискнула сохранить и приумножить. К этим монетам стоит отнестись как к подарку. Ведь изначально никакого денежного вознаграждения не было предусмотрено. А, значит, никто не рассчитывал обогатиться на этом поступке. А коль так, то почему бы не дать себе шанс через 10 лет стать обладателем еще более внушительного состояния?», — отметила Ружина.