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Королева планирует продать биткоины, полученные за рождение внебрачной дочери

Недавно 48-летняя певица Наташа Королева призналась, что отдала свою яйцеклетку близкому другу, чтобы тот смог стать отцом с помощью суррогатной матери. Не всем пришлось по душе признание певицы, как и то, что она получила за это приличный финансовый бонус. Наташа уверяет, что никакого корыстного умысла в ее поступке не было — друг сам решил преподнести ей в качестве подарка 50 биткоинов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наташа Королева

Фото: @koroleva__star/Instagram

На сегодняшний момент внебрачной дочери Королевой уже больше двух лет. Она живет со своим отцом в США.

А Наташа задумалась о продаже криптовалюты, пока она находится на пике роста. За один биткоин она может получить около 60 тыс. долларов, или около 175 млн рублей за все.

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«Биткоин — валюта, которая ничем не обеспечена и ни от чего не защищена. Наташа должна понимать: ситуация может моментально переломиться, причем в любую из сторон. Все мы помним, что в 2009 году биткоин стоил шесть долларов за штуку. А в 2021 году его стоимость росла от 27 тысяч до 60 тысяч долларов. И спустя время падала обратно», — рассказала финансовый аналитик Эвелина Ружина «Собеседнику».

Эксперт утверждает, что в будущем биткоин может стоить намного дороже, чем сейчас, и обогатить певицу через 10 лет. Но в то же время запрет на использование криптовалюты в Китае спровоцировал понижение курса. Как будут развиваться события дальше, не может предсказать никто.

«Я бы рискнула сохранить и приумножить. К этим монетам стоит отнестись как к подарку. Ведь изначально никакого денежного вознаграждения не было предусмотрено. А, значит, никто не рассчитывал обогатиться на этом поступке. А коль так, то почему бы не дать себе шанс через 10 лет стать обладателем еще более внушительного состояния?», — отметила Ружина.

Фото и видео: Instagram