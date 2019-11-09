«Королева-осень»: Лиза Арзамасова впечатлила поклонников стильным образом
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
У многих актриса Елизавета Арзамасова до сих ассоциируется с вундеркиндом Галиной Сергеевной из сериала «Папины дочки». Однако девочка с косичками и в очках давно выросла и превратилась в настоящую красавицу. В своем блоге Лиза часто публикует кадры из красивых фотосессий, которые неизменно собирают множество восхищенных комментариев. Новый снимок не стал исключением из правил: «Немного осенних красок от @bulavina #🍁#осень2019».
«Нереальная) классное фото», «Королева-осень», «Огонь», «Вау!», «Какая вы уникальная! Такая разная! :)», «Вот такую осень я люблю - осенняя пора, очей очарование, и лёгкий флёр её духов», «Ах, эти ножки!!», «Даже слов нет!!!! Бомбически!», «Красиво всё: и девушка, и одеяние, и фон, и свет», «Нет слов! Великолепие и очарование!!!!», «Хотел что-то развернутое написать, но пусть будет просто: «Вау..»», «Эпоха возрождения прям!!!!» — восторгаются фолловеры.
А вам нравится этот образ Елизаветы Арзамасовой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Starface, Globallookpress
Видео: YouTube
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