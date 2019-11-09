«Королева-осень»: Лиза Арзамасова впечатлила поклонников стильным образом

«Нереальная) классное фото», «Королева-осень», «Огонь», «Вау!», «Какая вы уникальная! Такая разная! :)», «Вот такую осень я люблю - осенняя пора, очей очарование, и лёгкий флёр её духов», «Ах, эти ножки!!», «Даже слов нет!!!! Бомбически!», «Красиво всё: и девушка, и одеяние, и фон, и свет», «Нет слов! Великолепие и очарование!!!!», «Хотел что-то развернутое написать, но пусть будет просто: «Вау..»», «Эпоха возрождения прям!!!!» — восторгаются фолловеры.

А вам нравится этот образ Елизаветы Арзамасовой?