Королева общается с поклонниками за деньги: певица уже заработала более миллиона рублей

«У меня порой бывает в день по двадцать поздравлений. И надо все еще сделать к определенному числу. Миллион рублей я точно уже на этом заработала!» — похвасталась артистка в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Всего за 5 тысяч рублей можно порадовать друга поздравлением с днем рождения или любым другим праздником, а за 15 тысяч бонусом идет пожелание и от мужа певицы. За 30 тысяч с Наташей можно просто «поболтать по душам» — рассказать о наболевшем или попросить совета. Но самая дорогая опция в прайс-листе от Королевой это настоящий онлайн-концерт с любимыми хитами певицы. 35-минутное выступление обойдется заказчику в 350 тысяч рублей.

Мама артистки взяла пример со звездной дочери и тоже стала общаться со своими поклонниками за определенный гонорар. Пенсионерка не жалуется на жизнь в Майами, но дополнительный доход в семье Людмилы Порывай будет совсем нелишним.