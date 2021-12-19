Королева общается с поклонниками за деньги: певица уже заработала более миллиона рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @koroleva__star/Instagram
Многие артисты жаловались, что из-за коронавируса лишились концертов, а, соответственно, и доходов. Королева же решила, что радовать своих поклонников за деньги — отличный выход из сложной финансовой ситуации.
Певица запустила проект, в котором любой желающий может заказать у нее видео-поздравление для друзей и близких за определенную сумму. Наташа призналась, что не ожидала такого успеха от своей идеи.
«У меня порой бывает в день по двадцать поздравлений. И надо все еще сделать к определенному числу. Миллион рублей я точно уже на этом заработала!» — похвасталась артистка в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Всего за 5 тысяч рублей можно порадовать друга поздравлением с днем рождения или любым другим праздником, а за 15 тысяч бонусом идет пожелание и от мужа певицы. За 30 тысяч с Наташей можно просто «поболтать по душам» — рассказать о наболевшем или попросить совета. Но самая дорогая опция в прайс-листе от Королевой это настоящий онлайн-концерт с любимыми хитами певицы. 35-минутное выступление обойдется заказчику в 350 тысяч рублей.
Мама артистки взяла пример со звездной дочери и тоже стала общаться со своими поклонниками за определенный гонорар. Пенсионерка не жалуется на жизнь в Майами, но дополнительный доход в семье Людмилы Порывай будет совсем нелишним.
Фото: Instagram, Global Look Press