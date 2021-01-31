«Королева красоты» из Казахстана внезапно стала посудомойщицей

Как сообщает издание «Московский комсомолец», участница конкурса красоты «Мисс Казахстан» и обладательница титула «Мисс Кызылорды» была вынуждена пойти работать посудомойщицей. Об этом рассказали местные СМИ. 19-летняя Гульнур Нуртаза стала сиротой и осталась без средств к существованию, когда внезапно скончались ее родители.

Девушка пыталась найти более хорошую работу, но яркая внешность оказалась для нее препятствием: мужчины-начальники начинали делать ей неприличные предложения, а женщины отказывались нанимать, опасаясь, что юная красавица уведет их мужей.