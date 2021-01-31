«Королева красоты» из Казахстана внезапно стала посудомойщицей
Фото: @nurtaza.gulnur / Instagram
Как сообщает издание «Московский комсомолец», участница конкурса красоты «Мисс Казахстан» и обладательница титула «Мисс Кызылорды» была вынуждена пойти работать посудомойщицей. Об этом рассказали местные СМИ. 19-летняя Гульнур Нуртаза стала сиротой и осталась без средств к существованию, когда внезапно скончались ее родители.
Девушка пыталась найти более хорошую работу, но яркая внешность оказалась для нее препятствием: мужчины-начальники начинали делать ей неприличные предложения, а женщины отказывались нанимать, опасаясь, что юная красавица уведет их мужей.
В итоге Гульнур устроилась работать в кафе: она помогает по кухне и моет посуду. После того, как история Гульнур стала известна всей стране, ее страничку в соцсети буквально завалили словами поддержки, пожеланиями успехов и даже предложениями о помощи. Впрочем, нашлись и те, кто заподозрил девушку в самопиаре, не поверив в ее бедственное положение.
Фото и видео: @nurtaza.gulnur / Instagram
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