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«Королева красоты» из Казахстана внезапно стала посудомойщицей

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Гульнур Нуртазова

Фото: @nurtaza.gulnur / Instagram

19-летняя Гульнур Нуртазовой пришлось сменить профессию из-за того, что осталась сиротой.

Как сообщает издание «Московский комсомолец», участница конкурса красоты «Мисс Казахстан» и обладательница титула «Мисс Кызылорды» была вынуждена пойти работать посудомойщицей. Об этом рассказали местные СМИ. 19-летняя Гульнур Нуртаза стала сиротой и осталась без средств к существованию, когда внезапно скончались ее родители.

Девушка пыталась найти более хорошую работу, но яркая внешность оказалась для нее препятствием: мужчины-начальники начинали делать ей неприличные предложения, а женщины отказывались нанимать, опасаясь, что юная красавица уведет их мужей.

В итоге Гульнур устроилась работать в кафе: она помогает по кухне и моет посуду. После того, как история Гульнур стала известна всей стране, ее страничку в соцсети буквально завалили словами поддержки, пожеланиями успехов и даже предложениями о помощи. Впрочем, нашлись и те, кто заподозрил девушку в самопиаре, не поверив в ее бедственное положение.

Фото и видео: @nurtaza.gulnur / Instagram

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