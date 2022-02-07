Королева и Тарзан резко высказались об избраннице своего сына: «Не первая и не последняя»

Муж Натальи Королевой Сергей Глушко оставил стриптиз и увлекся живописью. Свое творчество он торжественно представил на собственной выставке 6 февраля в арт-баре «Зеленая собака». На мероприятии собралось много звездных гостей. Среди них были давний друг Тарзана Никас Софронов и Эвелина Бледанс, сообщает «Комсомольская правда».

На выставке были представлены портреты родных и близких Сергея. На своих полотнах он изобразил супругу, тещу Людмилу Порывай и, конечно, любимого сына. К слову, в тот вечер Архип был на мероприятии один. На картинах для Мелиссы тоже места не нашлось, что натолкнуло журналистов на определенные вопросы.

Сергей Глушко не стал подбирать выражения и прямолинейно ответил: «А почему я должен ее рисовать? Это его очередная девушка. У Архипа нет на нее никаких планов. Не первая и не последняя».

Наталья, увидев назревающий конфликт, решила вмешаться. «Мы стараемся не вмешиваться в их личную жизнь. Сергей поэтому так и отреагировал, — объяснила Наташа. — И никому не нужно вмешиваться. Архип и Мелисса вместе. Но до нее у него были и другие девушки. И про них также писали, про семью и детей», — прокомментировала резкие слова мужа Королева. Ранее на нападки журналистов певица отвечала, что Архипу сейчас не до женитьбы. По ее словам, мальчик целиком и полностью сосредоточен на учебе.

Из большого дома Королевых Мелиссу пока никто не прогоняет, но и в члены семьи пока не записывают. Родители стараются держать нейтралитет, но, видимо, их нервы уже на пределе.