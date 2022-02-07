Королева и Тарзан резко высказались об избраннице своего сына: «Не первая и не последняя»
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Наташа Королева и Сергей Глушко воспитывают сына Архипа. Парню уже 19 лет, он состоит в отношениях с 20-летней девушкой по имени Мелисса. Раньше она работала в стриптизе, но потом решила отказаться от этого занятия. Хотя, по ее словам, эта профессия приносила ей достойный доход. Теперь девушка работает визажистом.
У пары все серьезно, дело идет к свадьбе. В своем Instagram-аккаунте Мелисса хвасталась обручальным кольцом. Вот только родители Архипа не в восторге от будущей невестки и совсем этого не скрывают.
Муж Натальи Королевой Сергей Глушко оставил стриптиз и увлекся живописью. Свое творчество он торжественно представил на собственной выставке 6 февраля в арт-баре «Зеленая собака». На мероприятии собралось много звездных гостей. Среди них были давний друг Тарзана Никас Софронов и Эвелина Бледанс, сообщает «Комсомольская правда».
На выставке были представлены портреты родных и близких Сергея. На своих полотнах он изобразил супругу, тещу Людмилу Порывай и, конечно, любимого сына. К слову, в тот вечер Архип был на мероприятии один. На картинах для Мелиссы тоже места не нашлось, что натолкнуло журналистов на определенные вопросы.
Сергей Глушко не стал подбирать выражения и прямолинейно ответил: «А почему я должен ее рисовать? Это его очередная девушка. У Архипа нет на нее никаких планов. Не первая и не последняя».
Наталья, увидев назревающий конфликт, решила вмешаться. «Мы стараемся не вмешиваться в их личную жизнь. Сергей поэтому так и отреагировал, — объяснила Наташа. — И никому не нужно вмешиваться. Архип и Мелисса вместе. Но до нее у него были и другие девушки. И про них также писали, про семью и детей», — прокомментировала резкие слова мужа Королева. Ранее на нападки журналистов певица отвечала, что Архипу сейчас не до женитьбы. По ее словам, мальчик целиком и полностью сосредоточен на учебе.
Из большого дома Королевых Мелиссу пока никто не прогоняет, но и в члены семьи пока не записывают. Родители стараются держать нейтралитет, но, видимо, их нервы уже на пределе.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press