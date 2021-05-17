Королева Елизавета сделала совместное видео с постаревшим сыном

Королева Елизавета сделала трогательное фото вместе со своим сыном, принцем Чарльзом. Вдвоем они высадили деревья перед Виндзорским дворцом в ознаменование королевской акции. The Queen’s Green Canopy, которая инициировала посадку деревьев по всей Британии.

Дерево они посадили в честь грядущего юбилея королевы, который состоится в следующем году.

Несмотря на работу в саду, члены королевской семьи выглядят элегантно. На королеве – темно-синее пальто необычного кроя, платок, повязанный на голову и резиновые сапоги. Принц Чарльз появился в светло-коричневом пальто, белой рубашке и классических брюках.

Королевскую семью продолжают сотрясать скандалы, связанные с тем, что Меган Маркл и принца Гарри покинули семью и высказались негативно о родственниках.

Если ранее общественность осуждала Меган Маркл, то теперь достается, напротив, принцу Гарри – в своем последнем интервью подкасту Дэкса Шеппарда он раскритиковал воспитание в королевской семье, заявил, что его отец принц Чарльз повторил на нем все ошибки, которые допустили королева Елизавета и принц Филипп.

Во дворце, как сообщают журналисты, расстроились этим словам, и, в частности, тому, что грязное белье снова выворачивается на публику.