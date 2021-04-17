Королева Елизавета II, принц Чарльз, Уильям и Кейт прибыли на похороны Принца Филиппа

Дети, внуки и родственники герцога Эдинбургского приехали примерно за 90 минут до похорон, сообщает DailyMail. Принц Чарльз и принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон были в числе первых прибывших.

Похороны принца Филиппа в Виндзорском замке начались в 15 часов по местному времени. Принц Чарльз и принц Уильям присутствовали в сопровождении своих жен, чтобы поддержать королеву, которая сегодня прощается с мужем после 73-х лет брака. Скорбящий принц Уэльский в черном смокинге выглядел печальным и мрачным. Его жена Камилла приехала позднее и отдельно от мужа. Немногим ранее нее в замке появились герцог и герцогиня Кембриджские. Принц Эндрю, герцог Йоркский, был одним из последних членов королевской семьи, прибывшим в Виндзор. Позднее к остальным родственникам присоединился принц Гарри, который только вчера закончил проходить карантин и впервые появился в Англии после скандального интервью в шоу Опры Уинфри.

В 11 часов утра гроб, покрытый личным штандартом Филиппа вместе с его мечом, морской фуражкой и венком из цветов, был перенесен из частной часовни Ее Величества во Внутренний зал Виндзорского замка членами роты Королевы первого гренадерского гвардейского батальона. В период до пандемии тысячи скорбящих посетили бы город Беркшир, чтобы засвидетельствовать свое почтение, но королевская семья, правительство и полиция попросили общественность воздержаться от мероприятия.