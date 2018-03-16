Королева Елизавета II официально благословила принца Гарри и Меган Маркл на свадьбу
Теперь не отменишь: британская правительница формально одобрила свадьбу своего внука и американской актрисы.
19 мая в Лондоне состоится свадьба года: принц Гарри возьмет в жены возлюбленную Меган Маркл. За два месяца до торжества бабушка жениха, королева Елизавета II, дала свое официальное благословение на свадьбу.
Тем временем пара активно готовится к церемонии: подвенечное платье Меган уже сшито, но его дизайнер пока держится в секрете.
Говорят, впрочем, что наряд будет стоить намного дороже, чем знаменитое свадебное платье Кейт Миддлтон. Но зависти у герцогини Кембриджской этот факт вовсе не вызывает — она очень тепло относится к своей будущей родственнице.
Фото: Global Look Press
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