Королева Елизавета II официально благословила принца Гарри и Меган Маркл на свадьбу

19 мая в Лондоне состоится свадьба года: принц Гарри возьмет в жены возлюбленную Меган Маркл. За два месяца до торжества бабушка жениха, королева Елизавета II, дала свое официальное благословение на свадьбу.

Тем временем пара активно готовится к церемонии: подвенечное платье Меган уже сшито, но его дизайнер пока держится в секрете.