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Королева Елизавета II идет на поправку после перенесенного коронавируса

Западные СМИ сообщают о том, что состояние британской королевы улучшилось. Несмотря на преклонный возраст, она уже приходит в норму.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елизавета II

Фото: I-Images/Global Look Press

Весь мир переживал за состояние правительницы Великобритании, когда появилась информация о том, что у нее коронавирусная инфекция. В СМИ периодически всплывали разные версии того, как протекает болезнь монарха. Американское издание Hollywood Unlocked даже успело похоронить королеву, но Букингемский Дворец быстро опроверг этот слух.

Елизавета II жива и невредима, более того отлично себя чувствует, сообщает издание The Sun. Приближенные королевы уверяют, что болезнь протекала в легкой форме и симптомы были практически незаметны.

Британская королева все еще находится на временной самоизоляции в Виндзорском замке. Недавно она побеседовала в онлайн-формате с с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Положительный тест был выявлен в воскресенье, а встреча с премьер-министром состоялась уже в среду. Неплохо для 95 лет», — считает источник.

Быстрое выздоровление монархов вдохновляет английский граждан. Она с самого начала пандемии поддерживала свой народ, а теперь и сама перенесла заболевание.

Фото: Global Look Press

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