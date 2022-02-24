Королева Елизавета II идет на поправку после перенесенного коронавируса
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Фото: I-Images/Global Look Press
Весь мир переживал за состояние правительницы Великобритании, когда появилась информация о том, что у нее коронавирусная инфекция. В СМИ периодически всплывали разные версии того, как протекает болезнь монарха. Американское издание Hollywood Unlocked даже успело похоронить королеву, но Букингемский Дворец быстро опроверг этот слух.
Елизавета II жива и невредима, более того отлично себя чувствует, сообщает издание The Sun. Приближенные королевы уверяют, что болезнь протекала в легкой форме и симптомы были практически незаметны.
Британская королева все еще находится на временной самоизоляции в Виндзорском замке. Недавно она побеседовала в онлайн-формате с с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
«Положительный тест был выявлен в воскресенье, а встреча с премьер-министром состоялась уже в среду. Неплохо для 95 лет», — считает источник.
Быстрое выздоровление монархов вдохновляет английский граждан. Она с самого начала пандемии поддерживала свой народ, а теперь и сама перенесла заболевание.
Фото: Global Look Press