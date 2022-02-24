Королева Елизавета II идет на поправку после перенесенного коронавируса

Весь мир переживал за состояние правительницы Великобритании, когда появилась информация о том, что у нее коронавирусная инфекция. В СМИ периодически всплывали разные версии того, как протекает болезнь монарха. Американское издание Hollywood Unlocked даже успело похоронить королеву, но Букингемский Дворец быстро опроверг этот слух.

Елизавета II жива и невредима, более того отлично себя чувствует, сообщает издание The Sun. Приближенные королевы уверяют, что болезнь протекала в легкой форме и симптомы были практически незаметны.