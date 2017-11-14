20 ноября 1947 года состоялась церемония бракосочетания будущей королевы Великобритании и герцога Эдинбургского.

Сегодня 91-летняя королева Елизавета II и 96-летний принц Филипп празднуют 70-ю годовщину со дня бракосочетания. В честь этого события в официальном Твиттере королевской семьи было опубликовано новое фото четы, сделанное в начале ноября.