Королева Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу
Королева Елизавета II и принц Филипп
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20 ноября 1947 года состоялась церемония бракосочетания будущей королевы Великобритании и герцога Эдинбургского.
Сегодня 91-летняя королева Елизавета II и 96-летний принц Филипп празднуют 70-ю годовщину со дня бракосочетания. В честь этого события в официальном Твиттере королевской семьи было опубликовано новое фото четы, сделанное в начале ноября.
To mark The Queen and The Duke of Edinburgh's 70th Wedding Anniversary, new photographic portraits have been released worldwide. pic.twitter.com/Jl6elndhFe