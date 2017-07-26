Поп-певец выложил видео забавного инцидента в своем Instagram

50-летний Филипп Киркоров продолжает свое гастрольное турне с шоу-программой «Я». На прошедшем на днях концерте певца в Анапе произошел забавный инцидент. Во время исполнения песни «Я за тебя умру» на сцену «Летней эстрады» поднялась женщина в легком платье и начала зажигательно танцевать, высоко задирая юбку. Филипп Киркоров опубликовал видеоролик с танцами своей поклонницы в микроблоге, сопроводив подписью: «И снова, вчера, на шоу "Я" в Анапе, ОНА всех удивила , шокировала,развеселила,обескуражила ....... Королева Анапы👑».

Подписчики Филиппа Киркорова в Instagram не так высоко оценили поступок женщины: «Какой ужас, какое бесстыдство, какой позор!», «Какой ужас,как не стыдно,бабушка позор🤦🏻♀️», «Тётя вырвалась на сцену, это был её звёздный час!!! Готовилась, сразу видно, к концерту -Трусы новые купила, платье нарядное надела))) Сама повеселилась и народ развеселила», «Везде дожны соблюдаться правила приличия и в гостях и в кино .на концертах и за столом.Взрослая женщина,а ума так и не набрала!!!!», «Она не здорова на голову.... Здоровый человек не додумается светить труселями . Тьфу», «Докатились тётки, ещё молодежь осуждают. Стыдоба. Мир падает на дно».

Напомним, в этом году Филипп Киркоров с королевским размахом отметил свой юбилей. В банкетном зале Государственного Кремлевского дворца поздравить певца собрались самые яркие представители отечественного шоу-бизнеса, друзья короля российской эстрады. Главным украшением праздника стал 400-килограммовый торт от Рената Агзамова.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред)