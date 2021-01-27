Король Таиланда сделал фаворитку второй королевой на ее день рождения

Тайский король Маха Вачиралонгкорн преподнес оригинальный подарок на день рождения своей любовнице. В день, когда женщине исполнилось 36 лет, он назначил Сининат Вонгваджирапакди второй королевой. Об этом сообщает Daily Mail.

Одна супруга у короля уже есть — полтора года назад он женился на начальницей собственной охраны, Сутхиде. А вот возлюбленная короля, Сининат, с которой у него уже на тот момент был роман, оказалось в немилости у своего возлюбленного и монарха. Девушку лишили всех титулов и даже бросили в тюрьму за то, что по мнению Махи Вачиралонгкорн она позволила себе неуважительное отношение в адрес его супруги Сутхиде, первой королевы Таиланда.

Однако спустя некоторое время монарх, очевидно, соскучился по возлюбленной, и она была освобождена. А в день ее рождения король элегантно поздравил женщину, назначив ее второй королевой. Это первый в истории случай, когда королевская власть публично признала полигамию. Некоторые недоброжелатели короля, однако, полагают, что такое решение — вовсе не проявление любви к Сининат, а просто грамотный пиар-ход.