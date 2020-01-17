«Король моего сердца»: Наталья Подольская показала новое нежное фото с 4-летним сыном
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Фото: Instagram
Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова был долгожданным ребенком. Артем родился только через несколько лет после свадьбы родителей. Артисты души не чают в Артеме.
Наталья Подольская опубликовала в Instagram новую нежную фотографию с сыном. «Король моего сердца», — подписала певица снимок.
«Как похож на папу», «Какие же вы сладкие», «Какое трогательное фото», «Зацеловали уже, парень серьезный, смущается маминых нежностей, пацан!», Красавчик», — написали в комментариях поклонники певицы.
Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова в 2010 году через пять лет после знакомства. Их первенец появился родился в июле 2015 года. У Владимира Преснякова есть еще один сын — 28-летний Никита от брака с Кристиной Орбакайте.
Фото и видео: Instagram
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