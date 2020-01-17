«Король моего сердца»: Наталья Подольская показала новое нежное фото с 4-летним сыном

«Как похож на папу», «Какие же вы сладкие», «Какое трогательное фото», «Зацеловали уже, парень серьезный, смущается маминых нежностей, пацан!», Красавчик», — написали в комментариях поклонники певицы.

Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова в 2010 году через пять лет после знакомства. Их первенец появился родился в июле 2015 года. У Владимира Преснякова есть еще один сын — 28-летний Никита от брака с Кристиной Орбакайте.