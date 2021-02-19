Корчевников рассказал, что отказался от участия в «Танцах со звездами» после трех репетиций

Егором Дружинином. Во время беседы, и рассуждая о танцевальных конкурсах, телеведущий вспомнил, что и сам начинал участвовать в шоу канала «Россия 1».

Корчевников поделился, что несколько лет назад его пригласилил стать участником шоу «Танцы со звездами». Борис посетил три репетиции, однако после отказался участваовать в проекте. Причиной этого стала не пластичность и «деревянность» телеведущего. «После этого мне сказали, что лучше не надо», — делится историей Корчевников.