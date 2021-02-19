Корчевников рассказал, что отказался от участия в «Танцах со звездами» после трех репетиций
Фото: Instagram / @korchevnikov
Егором Дружинином. Во время беседы, и рассуждая о танцевальных конкурсах, телеведущий вспомнил, что и сам начинал участвовать в шоу канала «Россия 1».
Корчевников поделился, что несколько лет назад его пригласилил стать участником шоу «Танцы со звездами». Борис посетил три репетиции, однако после отказался участваовать в проекте. Причиной этого стала не пластичность и «деревянность» телеведущего. «После этого мне сказали, что лучше не надо», — делится историей Корчевников.
Борис высказал мнение, что в этом и есть уникальность профессии хореографа – сделать танцора даже из такого неподвижного человека, как он. Чтобы подбодрить телеведущего, Дружинин вызвался научить его нескольким танцевальным движениям.
Напомним, что ранее Борис Корчевников спровоцировал разговоры о рождении ребенка. В 2015 году Борис Корчевников признался, что победил рак мозга и перенес операцию по удалению опухоли. Сейчас телеведущий проходит курс лечения. О том, есть ли у него спутница жизни, Корчевников не говорит, но в 2019 году в эфире программы «Судьба человека» сказал, что потерял надежду на создание семьи.
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Фото: Instagram / @korchevnikov