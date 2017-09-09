Корабль-ресторан, близкие друзья и никаких камер: Лариса Долина устроила закрытую вечеринку в честь своего 62-летия
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10 сентября Ларисе Долиной исполнилось 62 года.
В честь своего праздника певица решила устроить скромную вечеринку в каюте корабля-ресторана. Поздравить артистку пришли ее супруг, дочь и внучка, а также звездные друзья, среди которых были Юлия Началова, Карен Шахназаров, Алексей Чумаков, Егор Дружинин, Вячеслав Фетисов, Арина Шарапова, Алла Довлатова, Лена Ленина и многие другие.
В этот день Лариса решила обойтись без прессы и многочисленных фото- и видеокамер, так как и без того устает от пристального внимания СМИ во время работы. Однако сделала исключение для Лены Лениной, которая поделилась снимками с закрытой вечеринки.
Праздник начался с поздравления внучки Долиной Саши, которая специально для бабушки исполнила песню, а после за микрофон встала и сама Лариса, спев свои самые любимые композиции. Ведущим в этот вечер стал друг певицы Леонид Ярмольник, который, по словам Лены Лениной, провел мероприятие блестяще, остроумно и искрометно.
Фото: архивы пресс-службы