10 сентября Ларисе Долиной исполнилось 62 года.

В честь своего праздника певица решила устроить скромную вечеринку в каюте корабля-ресторана. Поздравить артистку пришли ее супруг, дочь и внучка, а также звездные друзья, среди которых были Юлия Началова, Карен Шахназаров, Алексей Чумаков, Егор Дружинин, Вячеслав Фетисов, Арина Шарапова, Алла Довлатова, Лена Ленина и многие другие.

В этот день Лариса решила обойтись без прессы и многочисленных фото- и видеокамер, так как и без того устает от пристального внимания СМИ во время работы. Однако сделала исключение для Лены Лениной, которая поделилась снимками с закрытой вечеринки.