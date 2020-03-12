Копия папы: Алена Хмельницкая показала своих молодых и красивых родителей

«Сегодня у моих родителей 60 лет со дня свадьбы!!! Представьте себе, так бывает))) Поженились они 60 лет назад, а до этого с 3 класса (c 1-го класса хореографического училища) они сидели за одной партой и их все время выгоняли с уроков, за то что много болтали))).... И наговориться не могут до сих пор!!! Валечка Савина и Саша Хмельницкий!!! Поздравляю вас! Люблю! Таких больше не делают», — написала она.