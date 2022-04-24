Копия отца: Евгений Плющенко опубликовал совместное фото со страшим сыном

Хоть и не сразу, но отец с сыном нашли общий язык. Первое время Мария Ермак препятствовала встречам мальчика с прославленным отцом. Спустя время экс-супруга все же сжалилась и разрешила общение.

«С Егором мы сейчас в таком продуктивном диалоге, и я думаю, что в будущем все окончательно встанет на свои места» —говорил Плющенко журналистам.

Олимпийский чемпион отметил, что Егор тоже спортсмен, и увлекается экстремальными видами спорта. Хоть в 2009 году Евгений Плющенко женился второй раз и у пары двое общих детей, он старается поддерживать тесную связь со всеми своими детьми. Фигурист считает важным присутствовать в жизни своих детей.

Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press, соцсети