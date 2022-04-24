Копия отца: Евгений Плющенко опубликовал совместное фото со страшим сыном
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Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press
Мастер спорта по фигурному катанию Евгений Плющенко впервые стал отцом в 2006 году. У олимпийского чемпиона и его первой жены Марии Ермак, дочери влиятельного санкт-петербургского бизнесмена, родился сын.
Плющенко редко рассказывает о наследнике. Известно, что после развода, который состоялся через два года после его рождения, Егор остался жить с мамой. Он носит ее фамилию. Несмотря на развод с матерью Егора, Евгений Плющенко старается поддерживать отношения со своим старшим сыном.
Фото: соцсети
Сейчас Егору Ермаку идет 16-й год и он становится все больше похожим на отца. Недавно фигурист поделился фотографией с наследником. Фанаты спортсмена отметили, что мальчик очень похож на своего отца. «Ваша копия», — пишут фанаты Плющенко.
Хоть и не сразу, но отец с сыном нашли общий язык. Первое время Мария Ермак препятствовала встречам мальчика с прославленным отцом. Спустя время экс-супруга все же сжалилась и разрешила общение.
«С Егором мы сейчас в таком продуктивном диалоге, и я думаю, что в будущем все окончательно встанет на свои места» —говорил Плющенко журналистам.
Олимпийский чемпион отметил, что Егор тоже спортсмен, и увлекается экстремальными видами спорта. Хоть в 2009 году Евгений Плющенко женился второй раз и у пары двое общих детей, он старается поддерживать тесную связь со всеми своими детьми. Фигурист считает важным присутствовать в жизни своих детей.
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press, соцсети